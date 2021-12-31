「五月CP」李到晛&高旻示第三次搭檔：出演短劇《轉世戀愛》再續前緣！

因為《五月的青春》「五月CP」意難平的觀眾們，李到晛和高旻示第三次搭檔，要再續前緣了。

李到晛和高旻示第一次搭檔是在《Sweet Home》中，兩人扮演的傲嬌兄妹就展露了極強的CP感，之後又合作拍攝了年代劇《五月的青春》，盡顯默契，演起戀人來自然又甜蜜，男帥女美同框很養眼，代入感十足。 但同時他們的虐戀也確實扎碎了觀眾們的心，電視劇結束很久之後大家都未能從那份悲傷中緩過來，一提到「五月CP」就想落淚。



沒想到時隔6個月又傳出了李到晛和高旻示合作的消息，這次兩人拍攝的是短劇《轉世戀愛》，講述了替朋友去相親的全相泰（李到晛 飾）與他「命中註定的她」金華妮（高旻示 飾）初次邂逅之後發生的故事，是一部時間迴圈類的羅曼史。「轉世」、「命中註定」，難道是「五月CP」轉世投胎再續前緣了？ 這次跪求編劇給他倆安排一個和和美美的HAPPY ENDING。



《轉世戀愛》還公開了第一波預告，一句「你要想要倒回去的時間嗎」拉開故事的序幕，金華妮在感歎「怎麼會有這麼完美的男人」時，殊不知全相泰一次又一次為了她讓時間倒流，想要改變初次邂逅的命運。



此外，《轉世戀愛》將於2022年1月3日公開。

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