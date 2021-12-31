[有雷]《櫥窗：女王之家》腥夫李成宰集團內勢力漸長逼退宋玧妸！更要求太太與小三和平共處（EP9－10）

[有雷]《櫥窗：女王之家》劇情的發展絕對會讓已婚婦女觀眾群爆氣！出軌的丈夫李成宰不但與小三全昭旻大方持續戀情，甚至表明絕不離婚，更要求正宮宋玧妸與小三和平相處！在公司的勢力也逐漸壯大，逼退了重回職場的宋玧妸。

以下為防雷線



《櫥窗：女王之家》劇情來到出軌的丈夫申明燮（李成宰飾）發現事跡敗露，也大剌剌不須躲藏與小三繼續交往，但依舊想奪下集團會長的位置，而與太太韓善珠（宋玧妸飾）由於父親的驟逝，與母親突然健康出問題而被迫回到職場，成為集團代理會長。



正在拉攏自己勢力的申明燮更急著出招，讓菲律賓的工廠爆出罷工事件，大大影響到集團在海內外的市場以及股價，代理會長韓善珠措手不及，忙到焦頭爛額，甚至開始無法照顧到自己的一雙兒女，她也相當自責，而能夠聽她訴說心聲的人也只有老友，即心理醫師車英勛。



小三尹美羅（全昭旻飾）除了得到申明燮之外，還要把韓善珠踩在腳下，要光明正大成為正宮，她收集韓善珠與車英勛同框的照片，找來媒體爆料。沒想到節目播出時卻被韓善珠搶先一步，藉著節目來宣揚自己與老公申明燮感情相當好的一面，讓尹美羅氣到失控，不過她也立即去找了車英勛，兩人都有共同的目標想拆散韓善珠夫妻，因此可說是某程度上的合作。



在韓善珠父親的喪禮上，出現了一位自稱是韓正元（黃燦盛飾）母親的女性，由於善珠與會長對此女性的反感，讓正元開始在公司抵抗著韓善珠，反而靠攏到姊夫申明燮這一方。由於韓善珠無力解決菲律賓工廠的事件以及目前的資金缺口，韓正元與申明燮則讓事件妥善解決了，但要求的條件則是讓申明燮成為代理會長。



申明燮一坐上會長的位置，就把旗下的美術館交給尹美羅管理，讓韓善珠非常不認同，此時他竟然提出三人和平共處的提議，聲明自己為了家庭不會離婚，但也希望韓善珠與尹美羅能夠保持這樣和平的相處，讓韓善珠瞪大了眼睛難以接受。善珠的女兒反而誤會媽媽與車英勛出軌，才讓爸爸都住在外面，但在家中終於親眼目睹父親與尹美羅擁吻，女兒會接受這個小三嗎？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞