「五月CP」李到晛&高旻示第三次搭档：出演短剧《转世恋爱》再续前缘！

因为《五月的青春》「五月CP」意难平的观众们，李到晛和高旻示第三次搭档，要再续前缘了。

李到晛和高旻示第一次搭档是在《Sweet Home》中，两人扮演的傲娇兄妹就展露了极强的CP感，之后又合作拍摄了年代剧《五月的青春》，尽显默契，演起恋人来自然又甜蜜，男帅女美同框很养眼，代入感十足。 但同时他们的虐恋也确实扎碎了观众们的心，电视剧结束很久之后大家都未能从那份悲伤中缓过来，一提到「五月CP」就想落泪。



没想到时隔6个月又传出了李到晛和高旻示合作的消息，这次两人拍摄的是短剧《转世恋爱》，讲述了替朋友去相亲的全相泰（李到晛 饰）与他「命中注定的她」金华妮（高旻示 饰）初次邂逅之后发生的故事，是一部时间回圈类的罗曼史。「转世」、「命中注定」，难道是「五月CP」转世投胎再续前缘了？ 这次跪求编剧给他俩安排一个和和美美的HAPPY ENDING。



《转世恋爱》还公开了第一波预告，一句「你要想要倒回去的时间吗」拉开故事的序幕，金华妮在感叹「怎么会有这么完美的男人」时，殊不知全相泰一次又一次为了她让时间倒流，想要改变初次邂逅的命运。



此外，《转世恋爱》将於2022年1月3日公开。

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