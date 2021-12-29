「崔雄」崔宇植親手畫SOOP家人們的肖像畫！金材昱、鄭有美、孔劉、秀智等人都慘遭毒手 XD

崔宇植在熱播劇《那年，我們的夏天》中飾演筆名為「高午」的建築插畫家「崔雄」一角，以自然又精湛的演技，擄獲許多觀眾的心。

28日，在 Management SOOP YouTube 頻道上傳一支以「SOOP 的家人們對不起，還有我愛你們❤」的影片，原來是崔宇植變身爲自己飾演的「崔雄」，畫了同公司演員們的肖像畫。



首先是金材昱，崔宇植：「有時候會在公司遇到，我會變得很害羞，都不太敢看他的眼睛。」還邊畫邊說金材昱眼睛像小鹿很深邃、嘴唇很完美，甚至畫到肩膀，結果...畫出來好像跟說得不太一樣（笑）！



接著，崔宇植說南柱赫是「撕漫男」，還提到他演戲時會有種「雖然沒有表情，但是很性感」的魅力 。



再來是一起拍攝過綜藝《暑假》和《尹STAY》的鄭有美，他們因此相處快半年的時間。崔宇植提到鄭有美一直是同個形象，有著 Big Smile ，結果只畫一個大笑臉！



崔宇植也透露和徐玄振的緣分，在他還是兒童演員合作過電視劇《夥伴》。他提到徐玄振有漂亮的雙眼皮，並還原畫報中的髮型，工作人員還稱讚是目前為止畫的最詳細的，崔宇植說：「不能讓努那失望啊！」



看到下一個是孔劉，崔宇植馬上大笑：「孔劉哥最簡單了！」圖改了很多次後，畫了一個恐龍，並說：「大韓民國提到『恐龍相』你會想到誰？」



接下來是秀智，崔宇植：「秀智呢...偶爾運動時會見到，因為太美了，所以都會嚇到！」還提她的魅力點是嘴巴，有點像《動物方城市》的兔子警察哈茱蒂，但畫完後...自己也笑了 XD



《那年，我們的夏天》飾演金多美的同事的朴延宇，崔宇植強調他的身材很好。



最後他畫了自己，大家覺得崔宇植繪畫實力如何呢？網友們也留言：「請簡短地展示一下其他演員看到這畫像後有什麼反應吧」、「真的被崔宇植的魅力深深吸引... 怎麼這麼可愛」、「啊...我都不知道Management SOOP的陣容這麼厲害」、「好像很會把握人物的特徵」、「宇植歐巴 也給我畫一個吧」等等。



最後，官方 YouTube 頻道封面圖片換成他畫的肖象畫，這讓人想起之前《尹STAY》鄭有美抽到自己的肖象畫，最後擺在公司的演員照片牆上，不知道之後照片牆會不會換成崔宇植的畫呢！



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