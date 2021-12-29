【2021 MBC演藝大賞】完整得獎名單！大賞由《玩什麼好呢》劉在錫奪得：我會在身體允許的時間內一直當gagman～

【2021 MBC演藝大賞】在今晚於上岩MBC新總部舉行，來看看有誰得獎吧！

▼今晚MC由全炫茂、金世正、李相二擔任。



▼Radio新人獎：《鄭埻夏和申智的微笑show》鄭埻夏、申智



▼女子新人獎：《玩什麼好呢？》李美珠



▼男子新人獎： 《玩什麼好呢？》《我獨自生活》朴宰正



▼年度作家獎：《Radio Star》朴賢貞



▼Digital內容獎：《TRANSFORM MY HOME》



▼特別獎：《放學後的心動》權俞利、Aiki、玉珠鉉、田小娟



▼女子MC獎：《At Work Today》朴善英



▼男子MC獎：《幫我找房子吧》《不吵架就萬幸了》BOOM



▼Best Teamwork獎：《玩什麼好呢？》MSG Wannabe



▼功勞賞：河春花



Radio部門年度作家獎：《李振宇的握在手中的經濟》朴世勳

Radio部門貢獻獎：NC Universe

Radio部門特別獎：閆敏珠reporter《57交通情報》，許日厚主播《政治Insi》

時事教養部門年度作家獎：《PD手冊》甘敏珠

時事教養部門特別獎：《令人渴望的TV》姜多順、《MBC Documentary Special》吳恩英、《100分討論》鄭俊熙

年度藝人：金九拉、金聖柱、朴娜勑、劉在錫、李英子、全炫茂

▼人氣賞：《玩什麼好呢？》《越線的傢伙們》金鍾旼、《蒙面歌王》Sandara Park、《我獨自生活》Key



▼最佳CP獎：《玩什麼好呢？》劉在錫♡美珠♡HAHA



▼最佳Entertainer獎：《幫我找房子吧》《全知干預視角》梁世炯、《越線的傢伙們》《全知干預視角》柳炳宰



▼PD賞：《我獨自生活》團隊



▼Radio部門優秀獎：《丁善姬&文天錫的現在是電台時代》丁善姬＆文天錫、《兩點的約會Muzie和安英美》Muzie＆安英美



▼Music & Talk部門女子優秀獎：《全知干預視角》洪賢姬



▼Music & Talk部門男子優秀獎：《Radio Star》俞世潤



▼Variety部門男子優秀獎：《幫我找房子吧》張東民



▼年度綜藝節目獎：《玩什麼好呢？》



▼Radio部門最優秀賞：《Good Morning FM張聖圭》張聖圭



▼女子最優秀賞：《玩什麼好呢？》《蒙面歌王》申奉仙



▼男子最優秀獎：《不吵架就萬幸了》安貞桓、《我獨自生活》旗安84



▼大賞：《玩什麼好呢？》劉在錫



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