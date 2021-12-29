【2021 MBC演藝大賞】完整得獎名單！大賞由《玩什麼好呢》劉在錫奪得：我會在身體允許的時間內一直當gagman～

【2021 MBC演藝大賞】完整得獎名單！大賞由《玩什麼好呢》劉在錫奪得：我會在身體允許的時間內一直當gagman～

綜藝   2021年12月29日   星期三19:54   choyoung  

（封面圖源：MBC截圖）

【2021 MBC演藝大賞】在今晚於上岩MBC新總部舉行，來看看有誰得獎吧！

▼今晚MC由全炫茂、金世正、李相二擔任。
（圖源：MBC截圖）

▼Radio新人獎：《鄭埻夏和申智的微笑show》鄭埻夏、申智
（圖源：MBC截圖）（圖源：MBC截圖）

▼女子新人獎：《玩什麼好呢？》李美珠
（圖源：MBC截圖）

▼男子新人獎： 《玩什麼好呢？》《我獨自生活》朴宰正
（圖源：MBC截圖）

▼年度作家獎：《Radio Star》朴賢貞
（圖源：MBC截圖）

▼Digital內容獎：《TRANSFORM MY HOME》
（圖源：MBC截圖）

▼特別獎：《放學後的心動》權俞利、Aiki、玉珠鉉、田小娟
（圖源：MBC截圖）

▼女子MC獎：《At Work Today》朴善英
（圖源：MBC截圖）

▼男子MC獎：《幫我找房子吧》《不吵架就萬幸了》BOOM
（圖源：MBC截圖）

▼Best Teamwork獎：《玩什麼好呢？》MSG Wannabe
（圖源：MBC截圖）

▼功勞賞：河春花
（圖源：MBC截圖）

Radio部門年度作家獎：《李振宇的握在手中的經濟》朴世勳
Radio部門貢獻獎：NC Universe
Radio部門特別獎：閆敏珠reporter《57交通情報》，許日厚主播《政治Insi》
時事教養部門年度作家獎：《PD手冊》甘敏珠
時事教養部門特別獎：《令人渴望的TV》姜多順、《MBC Documentary Special》吳恩英、《100分討論》鄭俊熙

年度藝人：金九拉、金聖柱、朴娜勑、劉在錫、李英子、全炫茂

▼人氣賞：《玩什麼好呢？》《越線的傢伙們》金鍾旼、《蒙面歌王》Sandara Park、《我獨自生活》Key
（圖源：MBC截圖）（圖源：MBC截圖）（圖源：MBC截圖）

▼最佳CP獎：《玩什麼好呢？》劉在錫♡美珠♡HAHA
（圖源：MBC截圖）

▼最佳Entertainer獎：《幫我找房子吧》《全知干預視角》梁世炯、《越線的傢伙們》《全知干預視角》柳炳宰
（圖源：MBC截圖）

▼PD賞：《我獨自生活》團隊
（圖源：MBC截圖）

▼Radio部門優秀獎：《丁善姬&文天錫的現在是電台時代》丁善姬＆文天錫、《兩點的約會Muzie和安英美》Muzie＆安英美
（圖源：MBC截圖）（圖源：MBC截圖）

▼Music & Talk部門女子優秀獎：《全知干預視角》洪賢姬
（圖源：MBC截圖）

▼Music & Talk部門男子優秀獎：《Radio Star》俞世潤
（圖源：MBC截圖）

▼Variety部門男子優秀獎：《幫我找房子吧》張東民
（圖源：MBC截圖）

▼年度綜藝節目獎：《玩什麼好呢？》
（圖源：MBC截圖）

▼Radio部門最優秀賞：《Good Morning FM張聖圭》張聖圭
（圖源：MBC截圖）

▼女子最優秀賞：《玩什麼好呢？》《蒙面歌王》申奉仙
（圖源：MBC截圖）

▼男子最優秀獎：《不吵架就萬幸了》安貞桓、《我獨自生活》旗安84
（圖源：MBC截圖）（圖源：MBC截圖）

▼大賞：《玩什麼好呢？》劉在錫
（圖源：MBC截圖）

choyoung@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 綜藝 » 【2021 MBC演藝大賞】完整得獎名單！大賞由《玩什麼好呢》劉在錫奪得：我會在身體允許的時間內一直當gagman～
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手