【2021 MBC演藝大賞】完整得獎名單！大賞由《玩什麼好呢》劉在錫奪得：我會在身體允許的時間內一直當gagman～

【2021 MBC演藝大賞】在今晚於上岩MBC新總部舉行，來看看有誰得獎吧！
▼Radio新人獎：《鄭埻夏和申智的微笑show》鄭埻夏、申智
▼Digital內容獎：《TRANSFORM MY HOME》
▼Best Teamwork獎：《玩什麼好呢？》MSG Wannabe
Radio部門年度作家獎：《李振宇的握在手中的經濟》朴世勳
Radio部門貢獻獎：NC Universe
Radio部門特別獎：閆敏珠reporter《57交通情報》，許日厚主播《政治Insi》
時事教養部門年度作家獎：《PD手冊》甘敏珠
時事教養部門特別獎：《令人渴望的TV》姜多順、《MBC Documentary Special》吳恩英、《100分討論》鄭俊熙
年度藝人：金九拉、金聖柱、朴娜勑、劉在錫、李英子、全炫茂
▼人氣賞：《玩什麼好呢？》《越線的傢伙們》金鍾旼、《蒙面歌王》Sandara Park、《我獨自生活》Key
▼最佳Entertainer獎：《幫我找房子吧》《全知干預視角》梁世炯、《越線的傢伙們》《全知干預視角》柳炳宰
▼Radio部門優秀獎：《丁善姬&文天錫的現在是電台時代》丁善姬＆文天錫、《兩點的約會Muzie和安英美》Muzie＆安英美
▼Music & Talk部門女子優秀獎：《全知干預視角》洪賢姬
▼Music & Talk部門男子優秀獎：《Radio Star》俞世潤
▼Radio部門最優秀賞：《Good Morning FM張聖圭》張聖圭
▼男子最優秀獎：《不吵架就萬幸了》安貞桓、《我獨自生活》旗安84
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