《哲仁王后》娘娘与崔尚宫合体《SNL Korea》！申惠善再度喜剧登场大获好评：「她的演技没有尽头吧」

好想念mama呀！mama真的太厉害太搞笑了XDD

还记得上半年的热门韩剧《哲仁王后》吗？申惠善豁出去饰演男魂女身的中殿娘娘，搞笑又出彩的演技让她创下事业高峰，虽然也因为编剧的问题招来批判，但近日她出演Coupang Play情境喜剧节目《SNL Korea》第二季，获得大众一致好评！



Coupang Play目前仅在YouTube免费公开一精华片段，KUSO了申惠善过去的电视剧《虽然30但仍17》为「虽然17但仍30」，大致讲述一个超土的转学生（申惠善 饰）登场，转来后被新潮的同学以听不懂的新造词耻笑……



（*以下有雷*）

申惠善后来遇见了奇怪的同学（车清华 饰），装扮是比自己新潮，但却说出了「赛我网」（类似台湾的「无名小站」）一词。原来，那人是卧底来学校的刑警，职位还比自己更高！接著，车清华就带著申惠善进行秘密特训，归来之后完全「潮到不行」，不仅造型变了，还能劈哩趴啦讲出一连串流行的新造词，辗压曾笑过她的同学。



这支精华影片短短两天就破百万观看次数（目前第5天已破225万），底下网友们盛赞申惠善的演技和台词发音：「没有申惠善演不好的」、「申惠善绝了，发音很完美」、「申惠善疯了，明明很尴尬却消化得那么好」、「连环泡一样，但没有一个字是模糊的，演技和发音之王啊」、「申惠善为什么连这种都演这么好，不得不让人喜欢」、「申惠善的演技尽头在哪」、「发音根本国宝级」。



而申惠善和车清华也是《哲仁王后》里的绝佳搞笑搭档之一，这段演出让网友们频频想起《哲仁王后》，也有人赞许和申惠善对呛的演员朱玄英，认为两个人一搭一唱太厉害。



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