孔劉或將出演《Signal》編劇金銀姬新作《惡鬼》！經紀公司：諸多討論作品中的一部

韓劇男神孔劉或將和《Signal信號》、《幽靈》、《屍戰朝鮮》、《智異山》等經典韓劇的編劇金銀姬合作。

據韓媒《韓國經濟》獨家報道稱，孔劉收到了金牌編劇金銀姬的新作《惡鬼》（暫定名）的片約邀請，正在積極討論中。整個業界都在期待進一步的消息，十分期待能夠看到強強聯手。孔劉方面也已做出回應，透露：「確實接到了片約，是諸多討論作品中的一部。」



金銀姬是編劇界的大神，《Signal信號》、《幽靈》、《屍戰朝鮮》、《智異山》等熱門韓劇皆出自她手，前不久舉辦的SBS招商SHOWCASE裡，電視台就極力推薦了金銀姬編劇的新作，稱之是2022年最讓人期待的作品。



孔劉自不用說，韓劇圈頂流，5年前拍的《鬼怪》到現在都是廣大韓劇迷心目中的經典，每到冬天都想翻出來看一遍。雖然最近和裴斗娜主演的Netflix新作《寂靜海》有些「翻車」，一度被美國媒體吐槽為「失敗作」，但也沒人詬病他的演技，給低分的原因只是因為故事缺乏邏輯，完全經不起推敲。話又說回來，即使是這樣《寂靜海》依舊在全球榜單上名列前茅，不得不說實力影后裴斗娜和頂流男神孔劉這組搭檔非常吸睛。



與此同時，韓媒《朝鮮體育》也獨家報道了《惡鬼》女主角將由女演員金泰梨擔任的消息。同樣金泰梨所屬經紀公司透露卻有接到片約，正在積極討論中。她和南柱赫主演的新劇《25歲，21歲》講述了1998年，22歲和18歲的兩位主人公相遇，第一次互相叫出對方名字，1999年兩人開始互相傷害，2000年兩人開始互相依靠，直到2001年兩人才開始一段戀情的羅曼史，該劇將於2022年2月12日開播。



收視率保證、實力派男神孔劉+金牌編劇金銀姬，這組搭檔著實讓觀眾們很期待，真心希望能夠合作！

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