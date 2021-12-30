原來有這麼多地方呼應～網友剪輯《那年，我們的夏天》&《魔女》四大重合片段，相殺鏡頭全部變成相愛！

太甜了太甜了！這混剪影片比巧克力更加提神醒腦！

最近熱播劇《那年，我們的夏天》人氣越來越高，不僅劇情絲絲入扣讓人大呼共鳴，兩位主演崔宇植和金多美的演技也獲得一致好評。 在年輕人習慣通過Netflix追劇的情況下，電視收視率仍然從剛開播的3.2%穩步上升到4.3%。



崔宇植和金多美在之前的電影《魔女首部曲：誕生》裡也有過合作，但角色設定是互相想要幹掉對方、殺個你死我活，和電視劇裡清新療癒的夏日戀愛氣息截然不同。



不過有熱心劇迷發現，兩部作品裡居然有不少重合的畫面！還剪輯成影片，例如：

《魔女》裡金多美把崔宇植一腳踢到穿牆，《那年》裡則是對著崔宇植家門軟綿綿地抬起腳，但還沒踢到就被崔宇植發現，反而被他撒了把鹽消除晦氣XD



《魔女》裡崔宇植用槍指著金多美，《那年》裡則換成噴霧器：



《魔女》崔宇植降下車窗玻璃告訴金多美可怕的資訊，《那年》崔宇植降下車窗，則是因為金多美對著玻璃整理妝容XD



《魔女》崔宇植在火車上作勢扇巴掌，手掌在金多美的臉頰邊停下。 《那年》裡，崔宇植則是把眼前的金多美誤當做夢境，伸手去觸摸她的臉~



網友對混剪影片讚不絕口：「平行世界的感覺好棒啊」、「《魔女》時就期待他們合作，浪漫劇實在太讚」、「好怕延秀一激動把小雄按進墻壁裡」、「根本像換了個人一樣」、「兩個人真的好般配，支持這一對CP！」



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