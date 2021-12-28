「我愛你3000次」《Uncle》舅舅守護外甥視死如歸對抗醜惡Momvely，收視飆上5.6%！

舅舅真的太可愛了啦!!!結果怕痛的他竟然被...

TV朝鮮週末劇《Uncle》（我的魯蛇舅舅）好口碑仍在發酵之中，播出第三週EP.5飆至5.6%，EP.6也有4.4%，連兩集站上了週末同時段電視劇第一，勝過tvN重金打造之作《不可殺：永生之靈》。



有韓媒認為《Uncle》是韓國近年難得一見成績如此好的「善良電視劇」，可見《Uncle》帶給觀眾的笑聲與感動，「正能量」非常能抓住觀眾的心。

（以下劇透）



EP.4的結尾，舅舅王俊赫（吳正世 飾）面臨醜聞纏身，被Momvely害得灰頭土臉無法見人，而EP.5，王俊赫收到了關鍵舉報顯示Momvely造假學校改制同意書，決定硬起來對付Momvely，他要守護外甥閔智厚（李京勳 飾）、姐姐王俊熙（田慧振 飾），還有宋禾音老師。



王俊赫自認是鋼鐵人，就算下場會很慘也要保護心愛之人，決定偷走要呈交到教育廳的造假同意書。搞笑的是，他潛入議員辦公室，竟然撞見了Momvely鑽石大人朴慧玲（朴宣暎 飾）。原來，堂堂的鑽石大人也為了自己造假一事，想偷走同意書。利用這個把柄，王俊赫不僅讓老師復職，還讓姐姐找回工作，更利用機會影響Momvely的形象並挽回自己尊嚴。



EP.6，王俊赫擔心自己再影響到老師，決心和對方保持距離，連偶像與粉絲之情都要埋藏於心。另一邊智厚和同學笑潭倒是順利交往著，姐姐王俊熙和鄰居諾兒的爸爸（李尚禹 飾）對彼此好感也劇增。

Momvely在運動會上閒言閒語，口口聲聲是智厚媽媽勾引諾兒爸爸，朴慧玲兒子旻基聽了就有樣學樣，拿此事對著智厚恥笑，智厚忍不住出手打人。在學校召開暴力會議的那天，智厚這邊因為有現場影片而毫不害怕，而旻基那邊，媽媽朴慧玲因為女兒彩英的事分身乏術。

彩英的前男友得知和彩英分手都是因為朴慧玲，孩子的生命還因此消逝，他一怒之下持刀衝著朴慧玲而來。王俊赫撞見這場面無法置之不理，替朴慧玲挨了刀，而朴慧玲竟然選擇揚長而去。



下集EP.7預告，由於王俊赫被刺，愛八卦的Momvely開始臆測事情來龍去脈，讓朴慧玲相當緊張。對於王俊赫一家，還有個危機就在眼前──智厚奶奶看見了智厚。最後一幕埋下了最令人好奇的伏筆：諾兒爸爸究竟是何方神聖？明明是漫畫家卻搞得像私家偵探？



最後分享EP.5舅甥超萌合作舞台！



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