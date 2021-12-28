《Super Tuna》熱度不退，韓專家分析BTS Jin抓不到超級鮪魚的真正原因！

居然是正式新聞媒體請來專家做的真·採訪影片，Jin的鮪魚真的受到太多人關注XDD

《Super Tuna》是Jin為了紀念29歲生日而公開的特別歌曲，講述他渴望釣到超級鮪魚的心情，曲風輕快魔性，MV本月4日公開後目前在Youtube上有接近4千萬觀看量。



昨日《韓國先驅報》(The Korea Herald)在Youtube頻道上公開影片，採訪專業人士分析Jin為什麼釣不到超級鮪魚。

職業釣魚人申先生表示：歌詞充分體現了釣魚人的渴望，但Jin手中的釣具只能應付小魚，100kg大型鮪魚需要戰鬥一兩小時才能抓住，所以Jin需要升級釣具。



國立水產科學院海洋生物專家李博士：1.「超級鮪魚」這個品種並不存在。2. 歌詞裡Jin在東海和西海尋找鮪魚，但台灣水域才有大型鮪魚。3. 歌詞裡鮪魚叫Jin「哥哥（형）」，這是男生的叫法，而單憑鮪魚的外觀是無法判斷性別哦~



國立水產科學院水產資源研究中心鄭博士：1. Jin畫在T恤上的鮪魚有半月形尾巴，這種鮪魚是不存在的。2. 鮪魚需要張著嘴呼吸，如果像Jin畫的鮪魚那樣閉著嘴微笑，會有生存困難！



《韓國先驅報》官方Youtube賬號在影片下留言：「從未見過這樣的報道，為內容的深度驚歎。」影片中的李博士也留言：「最近接到的眾多關於鮪魚的採訪中，這一次是最為有趣和新穎。雖然在休假期間，但作為阿米開心地退還了休假。我會一直銘記的，真心感謝^^」



韓國網友也全都被影片逗笑，想不到正經新聞媒體居然會這樣認真又搞笑地討論Jin的鮪魚：「分析得好認真，我也看得超認真」、「就連專家都忍笑失敗（3分26秒）」、「結果Jin只有態度獲得職業釣魚人認可kkk」、「連衣服上畫的鮪魚都要分析嗎kkk」、「嚴肅中透露出搞笑，又不乏實用資訊」、「這影片有製作英文字幕kkkk」、「居然是《韓國先驅報》，差點以為是SNL Korea」、「影片結尾記者去吃鮪魚喝燒酒了，是happy ending」、「拜託Jin繼續製作這首歌的後半部分吧！」



Jin的這首《Super Tuna》雖然很短，但熱血曲風讓人完全聽不夠！如果他也看到這採訪，會不會繼續製作完整版呢？XD



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