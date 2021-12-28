「我爱你3000次」《Uncle》舅舅守护外甥视死如归对抗丑恶Momvely，收视飙上5.6%！

舅舅真的太可爱了啦!!!结果怕痛的他竟然被...

TV朝鲜周末剧《Uncle》（我的鲁蛇舅舅）好口碑仍在发酵之中，播出第三周EP.5飙至5.6%，EP.6也有4.4%，连两集站上了周末同时段电视剧第一，胜过tvN重金打造之作《不可杀：永生之灵》。



有韩媒认为《Uncle》是韩国近年难得一见成绩如此好的「善良电视剧」，可见《Uncle》带给观众的笑声与感动，「正能量」非常能抓住观众的心。

（以下剧透）



EP.4的结尾，舅舅王俊赫（吴正世 饰）面临丑闻缠身，被Momvely害得灰头土脸无法见人，而EP.5，王俊赫收到了关键举报显示Momvely造假学校改制同意书，决定硬起来对付Momvely，他要守护外甥闵智厚（李京勋 饰）、姐姐王俊熙（田慧振 饰），还有宋禾音老师。



王俊赫自认是钢铁人，就算下场会很惨也要保护心爱之人，决定偷走要呈交到教育厅的造假同意书。搞笑的是，他潜入议员办公室，竟然撞见了Momvely钻石大人朴慧玲（朴宣暎 饰）。原来，堂堂的钻石大人也为了自己造假一事，想偷走同意书。利用这个把柄，王俊赫不仅让老师复职，还让姐姐找回工作，更利用机会影响Momvely的形象并挽回自己尊严。



EP.6，王俊赫担心自己再影响到老师，决心和对方保持距离，连偶像与粉丝之情都要埋藏於心。另一边智厚和同学笑潭倒是顺利交往著，姐姐王俊熙和邻居诺儿的爸爸（李尚禹 饰）对彼此好感也剧增。

Momvely在运动会上闲言闲语，口口声声是智厚妈妈勾引诺儿爸爸，朴慧玲儿子旻基听了就有样学样，拿此事对著智厚耻笑，智厚忍不住出手打人。在学校召开暴力会议的那天，智厚这边因为有现场影片而毫不害怕，而旻基那边，妈妈朴慧玲因为女儿彩英的事分身乏术。

彩英的前男友得知和彩英分手都是因为朴慧玲，孩子的生命还因此消逝，他一怒之下持刀冲著朴慧玲而来。王俊赫撞见这场面无法置之不理，替朴慧玲挨了刀，而朴慧玲竟然选择扬长而去。



下集EP.7预告，由於王俊赫被刺，爱八卦的Momvely开始臆测事情来龙去脉，让朴慧玲相当紧张。对於王俊赫一家，还有个危机就在眼前――智厚奶奶看见了智厚。最后一幕埋下了最令人好奇的伏笔：诺儿爸爸究竟是何方神圣？明明是漫画家却搞得像私家侦探？



最后分享EP.5舅甥超萌合作舞台！



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