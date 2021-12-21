在《衣袖红镶边》首次挑战古装剧，演技获得好评！权玄彬：「读了原著小说、也背诵历史剧用语」

权玄彬《衣袖红镶边》中饰演在怀著对权力的野心妨碍李祘（李俊昊 饰）王位继承的郑百益（郑承旨）一角，是和缓翁主（徐孝琳 饰）的养子。前几集登场时，也被网友称赞演技进步很多。

第12集中，郑伯益看到之前牵制李祘所犯下的各种恶行被揭发的和缓翁主的生命岌岌可危后，去找了李祘：「一日为母、终生为母，我愿意作为母亲的儿子死去，拜托您允许。」



最后，去拜访和缓翁主的郑伯益说：「成爲您的儿子时，真的非常开心，并不是因为您是翁主。即使是来世，孩儿也会铭记在心，加以报答。」之后行了大礼。权玄彬以坚定的眼神和哀切的眼泪演技，瞬间将临死百感交集的郑伯益的感情诠释出来，刺激观众们的泪腺。



出道后首次挑战历史剧题材的权玄彬，采访中他表示：「为了完全理解电视剧的历史背景，读了原著小说，像是回到学生时代一样学习。爲了不让历史剧用语尴尬，我背诵了历史剧用语，平时也经常使用。不仅是我扮演的角色，还仔细观察其他人物的感受，做了准备。」



谈到出演《衣袖红镶边》的感想，权玄彬：「能与平时尊敬的前辈们一起拍摄作品，亲眼看到他们的演技，真的非常感谢他们，也感到很幸福。作爲演员，这部作品让我感受到了很多，也成长了很多。」也期待他之后的发展啦！

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