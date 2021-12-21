《出差十五夜2》到《內科朴院長》劇組出差！預告公開：羅PD、李瑞鎮狂拌嘴，金光奎一直被欺負

即將在26日播出的《出差十五夜2》，公開了預告影片，是羅PD到《內科朴院長》劇組出差，由李瑞鎮、羅美蘭、車清華、申恩廷、金光奎、徐范俊和徐范俊出演。

而「老搭檔」羅PD和李瑞鎮一見面就吵吵鬧鬧，羅PD：「表情怎麼那樣？」李瑞鎮：「怎麼了？」羅PD：「心情不好嗎？」



之後展開「叮」派對，羅PD一樣喊得好開心（笑）！李瑞鎮：「讓你慢慢地提問！」羅PD：「本來就是快速地玩遊戲，就是那樣要讓你們答錯的遊戲。」李瑞鎮：「那我們不還獎品，把人還過去不行嗎？」還對著金光奎說：「哥～你直接退出吧！」金光奎的表情超委屈 XD



最後，羅PD叫李瑞鎮喊一次「回答」，結果李瑞鎮喊得超冷靜，甚至不耐煩的說：「知道了！現在快打開！」



預告就超級爆笑，不少網友也留言表示：「羅PD、李瑞鎮、金光圭三位吵吵鬧鬧的默契，《一日三餐》之後非常想念」、「雖然是嘮叨又無力的語氣，但是一開始就會變得超級熱情的李瑞鎮」、「我很想念PD的『叮』」、「李瑞鎮煩躁真的是國寶級啊」、「啊～這些成員太好了」、「我喜歡的網路漫畫，所以也很期待作品」等等。

另外，《內科朴院長》改編自同名網路漫畫，講述夢想成為一名真正醫生的朴院長，卻在門可羅雀的診所中苦惱醫術和商術，再次經歷殘酷現實的搞笑故事，將在明年1月14日首播。



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