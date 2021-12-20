[有雷]《櫥窗：女王之家》收視狂飆三倍！命案真相漸揭曉、小三全昭旻以新身份展開毀滅式攻擊！（EP1－6）

[有雷]《櫥窗：女王之家》自開播以來以辛辣畫面及題材吸引著觀眾的注意，尤其是全昭旻所飾演的小三上演著多次床戲畫面，讓觀眾們感覺尺度大開，而劇情更隨著正宮宋玧妸親眼看見老公偷情、得知小三懷孕而進入高潮，收視率更成長至第一集的三倍！

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《櫥窗：女王之家》顧名思義，是表達婚姻生活在其他人看來都只是一個假象，唯有當事人知道那個笑容是真的還是裝出來的。劇中透過主角夫妻以及別對各自有不同問題的夫妻相處，來呈現「家家有本難念的經」的概念，而劇情的開展也類似《我的上流世界》，從一樁命案，有人倒臥在血泊之中開始，每一集都揭開一點點命案當日的真相。



韓善珠（宋玧妸飾）身為精品服飾集團長女，擁有乖巧的一兒一女以及在自家公司擔任主管，事業忙碌但溫柔體貼的老公申明燮（李成宰飾），在社區其他住戶中像是女王一般的存在。她對先生完全信任，對公司事務也不多問，不過在母親，也就是集團會長的要求下，才勉強到出差地與老公會合。



申明燮看來忙碌於工作，會長岳母對他的工作能力與情感忠實度始終不信任，而他也為了擁有整個集團的權力而努力。與一位設計師尹美羅（全昭旻飾）有不倫的關係，出差時更是利用時間相會，雖然他想玩完之後結束這段關係，但尹美羅卻想成為光明正大的關係，並且以死相逼，讓兩人關係無法結束，甚至更加緊密。



尹美羅刻意接近正宮韓善珠，讓善珠將她視為閨密姊妹般的存在。原來韓善珠從小經歷父親出軌，母親隱忍接受了父親出軌所生的兒子，她確信自己絕對不走上與母親相同的路。而她原本的妹妹延珠，也曾因為介入了他人的家庭，認為無人支持她的感情而最終走上極端選擇輕生。當她得知美羅也是與自己妹妹一樣，是一位第三者，她竟說「如果沒有那男人活不下去，那妳別自己痛苦尋短，不如努力硬搶過來」，那是來自當時對親妹妹的虧欠自責。



尹美羅刻意洩漏自己的男伴訊息，終於讓韓善珠起疑，善珠竟然在老公成為社長的就任儀式上，在樓梯間目睹兩人偷情畫面！韓善珠也得知尹美羅已懷孕，太過驚訝導致發生交通事故，兩人雖然都只受了輕傷，尹美羅卻因此流產。韓善珠原本當機立斷想直接離婚，不過為了小孩卻選擇隱忍，要老公自己整理清楚回歸家庭，與老公也開始了貌合神離的生活。



申明燮告訴尹美羅兩人應該不能再繼續，希望送她出國，尹美羅發狂而難以接受，不過在上週的劇情中，尹美羅竟然來到韓善珠家拜訪，而帶她來的竟是韓善珠同父異母的弟弟韓正元（黃燦盛飾），還介紹給姊姊與姊夫說「這是我的女朋友」，除了男女主角表情直接傻眼外，觀眾們也覺得劇情神展開！



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