《雪降花》前途堪憂！Jisoo台詞功力太差毫無演技，丁海寅發言直接被罵「蠢」

12月開播的《雪降花》熱度非常高，從首播開始就引發了全韓網一片罵聲。

《雪降花》的女主Jisoo是大勢女團BLACKPINK的門面，男主則是當紅小生丁海寅，從前期製作開始劇組就在不遺餘力的宣傳，各種氛圍感十足的海報、預告等賺足了觀眾的目光，然而電視劇一開播迎來的卻是青瓦台請願停播以及吐槽。



首先是《雪降花》因被指歪曲歷史，美化間諜等問題，爭議非常大，引起觀眾的強烈不滿，現在已經有24萬的觀眾請求停播這部劇。 其實該戲宣佈製作就已經因歷史問題有過一次國民請願停拍，只是民眾沒能擰不過資本。

接著首播之後鋪天蓋地而來的是對女主角Jisoo演技的不滿，作為愛豆，且第一次擔任正劇的女主角，觀眾們都認為她的演技完全撐不起女主人設。第一集剛播完，《雪降花》就衝上熱搜榜，Jisoo的演技是熱議的焦點，網友們吐槽「發音太奇怪了，一句話沒聽懂」、「台詞功底太差，不，是完全不知道怎麼說台詞」、「真的是腳演技」、「感覺不是電視劇，而是VCR」、「電視劇最重要的是演技，我在智秀身上沒找到」等。 演技被罵的帖子在交流網站theqoo中隨便翻翻都有十多條，實屬罕見。Jisoo雖然是愛豆界的紅人，但是對於演戲來說完全是個新人，一上來就是大製作正劇的女主角，用這樣的演技展現給觀眾，承受觀眾怒火也在意料之中。



作為男主角的丁海寅雖然演技沒有遭到詬病，但是進組之前沒有對劇本做過有深度的學習也引發了觀眾的不滿。 事情要從丁海寅回復與劇情相關的歷史說起，丁海寅表示自己生在那個年代（故事發生於1987年，丁海寅出生於1988年）之後，稱「正確的答案都在劇本裡」，這一回答也引起了軒然大波，被網友大罵：「通過劇本學歷史，蠢貨」 、「看來根本沒有好好了解那個時代相關的背景知識」、「不知道1987年的歷史，倒是知道四處宣傳自己是丁若鏞的後代」、「你家祖先要被你氣得從墳裡跳出來了」。



一邊是國民的青瓦台停播請願，一邊是男女主角的演技是非，再有各大廣告商紛紛開始為該劇贊助服裝道具公開道歉，《雪降花》看起來前途堪憂。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞