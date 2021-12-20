遲來的終演感想！申敏兒：「《海岸村恰恰恰》讓我變得更溫柔、惠珍在我心中從未消失」

演員申敏兒近日登上時尚雜誌封面1月號封面人物，也提到了自己之前的高人氣作品《海岸村恰恰恰》以及最近正在拍攝的新作《我們的Blues》兩個角色帶給她的感受。

申敏而日前為時尚雜誌拍攝畫報，今日她也在自己的SNS上與大家分享拍攝時天氣相當好的濟州島，封面照片中看得出自由奔放的氣氛，正在拍攝新電視劇作品《我們的Blues》的申敏兒，在拍攝時尚海報時更展現出她的可愛以及帥氣的一面，也令現場的工作人員為她讚賞。



拍攝後進行的訪問中，申敏兒也提到了自己的近況，她表示正在拍攝《我們的Blues》感覺能呈現給大家與以往作品不一樣的演技，最近相當專注於新作品，有種興奮緊張的心情。更透露新作品中有多位演員們將展開相當豐富多元的故事劇情，應該能夠為觀眾們送上安慰。



而申敏兒也被問到了身為女主角，在《海岸村恰恰恰》結束後的感想是什麼？她提到在飾演《海岸村恰恰恰》劇中的惠珍一角時，似乎讓她變得更柔軟了一點，就算進入了新作品的拍攝，之前的作品也不會在心中就此消失，在《我們的Blues》中她所飾演的新角色名字是善雅，她覺得自己現在既是尹惠珍又是善雅，之前曾有好幾個月以「尹惠珍」的身分生活著思考著，也想好好跟這角色說再見，不過在《海岸村恰恰恰》電視劇結束後不久立即開始拍攝新劇《我們的Blues》，所以這樣的感覺更明顯。



作為一位職業女性，也是演員明星，這樣的生活方式是否有讓申敏兒熟能生巧的部分？她笑著說原本大家可能認為，同樣的工作從事超過20年以上，應該能夠有些突破，但其實時間越長煩惱也越多。「這世界不斷提醒著我，別認為自己什麼都知道，時常感受並經歷著變化，也應該多多學習。」申敏兒以這樣謙虛的回答來表達自己虛心受教的態度。

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