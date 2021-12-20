[有雷]《橱窗：女王之家》收视狂飙三倍！命案真相渐揭晓、小三全昭旻以新身份展开毁灭式攻击！（EP1－6）

[有雷]《橱窗：女王之家》自开播以来以辛辣画面及题材吸引著观众的注意，尤其是全昭旻所饰演的小三上演著多次床戏画面，让观众们感觉尺度大开，而剧情更随著正宫宋玧妸亲眼看见老公偷情、得知小三怀孕而进入高潮，收视率更成长至第一集的三倍！

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《橱窗：女王之家》顾名思义，是表达婚姻生活在其他人看来都只是一个假象，唯有当事人知道那个笑容是真的还是装出来的。剧中透过主角夫妻以及别对各自有不同问题的夫妻相处，来呈现「家家有本难念的经」的概念，而剧情的开展也类似《我的上流世界》，从一桩命案，有人倒卧在血泊之中开始，每一集都揭开一点点命案当日的真相。



韩善珠（宋玧妸饰）身为精品服饰集团长女，拥有乖巧的一儿一女以及在自家公司担任主管，事业忙碌但温柔体贴的老公申明燮（李成宰饰），在社区其他住户中像是女王一般的存在。她对先生完全信任，对公司事务也不多问，不过在母亲，也就是集团会长的要求下，才勉强到出差地与老公会合。



申明燮看来忙碌於工作，会长岳母对他的工作能力与情感忠实度始终不信任，而他也为了拥有整个集团的权力而努力。与一位设计师尹美罗（全昭旻饰）有不伦的关系，出差时更是利用时间相会，虽然他想玩完之后结束这段关系，但尹美罗却想成为光明正大的关系，并且以死相逼，让两人关系无法结束，甚至更加紧密。



尹美罗刻意接近正宫韩善珠，让善珠将她视为闺密姊妹般的存在。原来韩善珠从小经历父亲出轨，母亲隐忍接受了父亲出轨所生的儿子，她确信自己绝对不走上与母亲相同的路。而她原本的妹妹延珠，也曾因为介入了他人的家庭，认为无人支持她的感情而最终走上极端选择轻生。当她得知美罗也是与自己妹妹一样，是一位第三者，她竟说「如果没有那男人活不下去，那你别自己痛苦寻短，不如努力硬抢过来」，那是来自当时对亲妹妹的亏欠自责。



尹美罗刻意泄漏自己的男伴讯息，终於让韩善珠起疑，善珠竟然在老公成为社长的就任仪式上，在楼梯间目睹两人偷情画面！韩善珠也得知尹美罗已怀孕，太过惊讶导致发生交通事故，两人虽然都只受了轻伤，尹美罗却因此流产。韩善珠原本当机立断想直接离婚，不过为了小孩却选择隐忍，要老公自己整理清楚回归家庭，与老公也开始了貌合神离的生活。



申明燮告诉尹美罗两人应该不能再继续，希望送她出国，尹美罗发狂而难以接受，不过在上周的剧情中，尹美罗竟然来到韩善珠家拜访，而带她来的竟是韩善珠同父异母的弟弟韩正元（黄灿盛饰），还介绍给姊姊与姊夫说「这是我的女朋友」，除了男女主角表情直接傻眼外，观众们也觉得剧情神展开！



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