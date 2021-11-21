加拿大健身網紅終於向金鍾國道歉！並下架所有影片：好像是我判斷錯誤了，金鍾國有著很優秀的基因

不愧是D社都放棄跟蹤的男人，我們國兒贏了！！！但看那位一邊道歉，一邊講出各種理由的內容，還是很不爽。

日前，金鍾國被一位加拿大健身網紅Greg Doucette質疑吃藥增肌，金鍾國出面反駁，表示「願意接受世界上所有檢查！」甚至自掏腰包做各種檢查，醫生也表示：「金鍾國是頂尖1%的荷爾蒙水準，沒有注射痕跡。」



之後，這位網紅依舊口無遮攔，還說「自己公開了這個言論後，金鍾國的點擊率也增加了，其實我是在幫他變得更有名。」臉皮越來越厚。



▼在金鍾國接受一系列檢查後，努力證明自己的清白，他也邀請了從小就關係很好的律師哥哥，表示這次不會姑息，絕對會提告，他也會給他道歉的機會。



之後，這位加拿大網紅就下架了所有攻擊金鍾國的影片，留下了一個道歉影片。

他表示：「因為（金鍾國）身體實在太好了，天生就能有很高的男性賀爾蒙（睪固酮）數值也不是奇怪的，我只是以經驗推測了而已，好像是我判斷錯誤了，我會下架我說金鍾國使用藥物的影片，留下這個（道歉影片），金鍾國應該是自然的，金鍾國有著很優秀的基因，所以可以做成那種身體，我向金鍾國以及金鍾國的粉絲們道歉。」

有網友覺得這段道歉內容真的太厚臉皮了，但因為他出面道歉承認錯誤，估計金鍾國也不會再追究，希望這件事也能到此為止，金鍾國也再次證明了自己出道27年來一直堅守的信念，大眾更加欣賞他了。

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