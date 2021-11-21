加拿大健身網紅終於向金鍾國道歉！並下架所有影片：好像是我判斷錯誤了，金鍾國有著很優秀的基因

加拿大健身網紅終於向金鍾國道歉！並下架所有影片：好像是我判斷錯誤了，金鍾國有著很優秀的基因

明星   2021年11月21日   星期日10:30   MiJimin   13

（封面圖源： IG@kjk76／Youtube@Greg Doucette 截圖）

不愧是D社都放棄跟蹤的男人，我們國兒贏了！！！但看那位一邊道歉，一邊講出各種理由的內容，還是很不爽。

日前，金鍾國被一位加拿大健身網紅Greg Doucette質疑吃藥增肌，金鍾國出面反駁，表示「願意接受世界上所有檢查！」甚至自掏腰包做各種檢查，醫生也表示：「金鍾國是頂尖1%的荷爾蒙水準，沒有注射痕跡。」
（圖源：Youtube@김종국 GYM JONG KOOK 截圖）

之後，這位網紅依舊口無遮攔，還說「自己公開了這個言論後，金鍾國的點擊率也增加了，其實我是在幫他變得更有名。」臉皮越來越厚。
（圖源： Youtube@김종국 GYM JONG KOOK、Greg Doucette 截圖）

▼在金鍾國接受一系列檢查後，努力證明自己的清白，他也邀請了從小就關係很好的律師哥哥，表示這次不會姑息，絕對會提告，他也會給他道歉的機會。

之後，這位加拿大網紅就下架了所有攻擊金鍾國的影片，留下了一個道歉影片。

他表示：「因為（金鍾國）身體實在太好了，天生就能有很高的男性賀爾蒙（睪固酮）數值也不是奇怪的，我只是以經驗推測了而已，好像是我判斷錯誤了，我會下架我說金鍾國使用藥物的影片，留下這個（道歉影片），金鍾國應該是自然的，金鍾國有著很優秀的基因，所以可以做成那種身體，我向金鍾國以及金鍾國的粉絲們道歉。」

有網友覺得這段道歉內容真的太厚臉皮了，但因為他出面道歉承認錯誤，估計金鍾國也不會再追究，希望這件事也能到此為止，金鍾國也再次證明了自己出道27年來一直堅守的信念，大眾更加欣賞他了。

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 100萬美金呢？ 吃藥吃到失憶？
    1小時前
  • D社放棄跟蹤的男人😂😂
    1小時前
  • 他那個道歉影片後面還放了滿滿的他的業配🙄🙄🙄
    48分前
  • 😂😂😂自己打臉
    1小時前
  • 以為道歉就冇人唔記得100萬美金？亂抹黑唔需要代價？何況係佢自己講
    34分前
→更多留言...(8)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 加拿大健身網紅終於向金鍾國道歉！並下架所有影片：好像是我判斷錯誤了，金鍾國有著很優秀的基因
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手