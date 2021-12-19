柳演錫×李光洙×朴喜洵×蔡秀彬四人廣告拍攝得像電影，幕後花絮裡搞笑互動！

李光洙和柳演錫的身高差，讓柳演錫也泛起少女心~

柳演錫×李光洙×朴喜洵×蔡秀彬成為KB不動產的模特代言人，上個月釋出的廣告獲得熱烈反響，其中一則近兩百萬瀏覽次數。





柳演錫近日通過個人YouTube頻道「柳演錫的週末演錫劇」，公開拍攝幕後花絮。 開頭李光洙被柳演錫突然拍過來的攝像機嚇到，知道是在錄YouTube節目后，向觀眾問候。 柳演錫邀請李光洙以後正式出演該節目，李光洙立刻答應，柳演錫提議一起去短期露營，李光洙也覺得好，兩人拉勾約定。





柳演錫問李光洙最喜歡他頻道的什麼內容，李光洙說喜歡露營，對露營感興趣。 李光洙讚歎柳演錫已經熟悉綜藝的自拍手法了，柳演錫立馬給李光洙特寫鏡頭，李光洙淡定自若，柳演錫感歎果然《Running Man》老手沒有鏡頭心悸症。 柳演錫鏡頭一轉，拍向朴喜洵，朴喜洵馬上說自己有鏡頭心悸症XD





四人並排走台步，帥氣得像電影片段。 末尾柳演錫拜託其他三人宣傳「柳演錫的週末演錫劇」，第一次大家都不知道要說什麼，笑場后開始分配角色，每個人分別說訂閱點讚通知，第二遍OK。 結尾彩蛋片段，柳演錫想再現經典廣告的橋段，擔任女子角色埋在李光洙的風衣里，工作人員連續拍照，發佈在頻道的社群里。「柳演錫的週末演錫劇」每週六晚8點更新哦！



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