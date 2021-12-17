姜惠元和李大辉同用一张床引讨论！《我们成为家人了》设定假想夫妻，网友：「只有姐弟感，没有CP感」

很多网友表示大辉和惠元在一起就是真实朋友的感觉、毫无CP之间那种化学反应，大家怎么想呢？

韩国Mnet的真人实境秀《我们成为家人了》本月6日开播，邀请到12位偶像艺人以开盲盒的方式随机决定自己的假想家庭角色，并以此进入三种不同的假想家人关系，包括叔侄、姐弟、夫妻，其中AB6IX李大辉和姜惠元抽中的就是夫妻。



大辉和惠元分别参加过Mnet的《Produce 101》第二季和《PRODUCE 48》，是早就彼此熟识的姐弟，节目里刚见面就吓了一跳。李大辉：「努那！你为什么在这里？」姜惠元：「觉得既堂皇又好笑。」发现节目组是安排假想结婚后，两人不约而同说出：「真是疯了啊。」



第一期节目播出后很多网友表示两人之间没有化学反应、完全不搭，到了第二期，节目组直接把二人拉到了床上！

这一段是入住新家后一起写家人守则时，大辉说自己会早起、惠元叫他不要叫醒她，大辉於是贴心地帮惠元拉好窗帘再躺到床上，两人坐在被子里有说有笑。



但网友仍然没有感觉到这对cp的心动点，并且觉得节目组很过分：「为什么要拍这种东西？」、「如果是我喜欢的艺人真的会生气」、「姐弟才不会在同一张床上躺著，看了之后心情好糟糕」、「不要对孩子们这样」、「连《我们结婚了》都是各自分房睡，节目组在干什么啊？」、「完全没有你侬我侬的感觉，只像是朋友，我应该感觉心动吗？」



大辉和惠元在节目中初遇，一起拍情侣照：



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