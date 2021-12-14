前IZ*ONE彩演首次拍戲，與SF9澯熙上演6分鐘浪漫愛情劇！ft.釜山旅遊宣傳片

彩演嘗試拍戲真是出乎意料啊，韓劇熟面孔的澯熙又拍網劇啦~

VISIT BUSAN釜山觀光公社13日通過YouTube頻道，上傳SF9姜澯熙和前IZ*ONE李彩演主演的網劇《外部人員戀愛禁止法》，既是網劇，也是釜山旅遊宣傳片。建議看完影片才往下看劇情解析哦！



劇情背景設定：由於釜山的人口飽和問題，全面禁止外部人員來釜山約會。澯熙和彩演已經第12次潛入釜山失敗，在二妓台觀景台被逮住。第13次的潛入過程和抓捕人員展開追擊戰，途徑電影殿堂，一路跑到松島天空公園。瞭望著優美的風景，洋溢著幸福的表情，澯熙：「僅僅看著你幸福的樣子也滿足了。」兩人翩翩起舞，相擁之際，再次被逮住。



這次逃到廣安里海灘，澯熙吐露心意：「我知道我對你而言有很多不足，現在也這樣讓你辛苦嘛，沒法讓你舒舒服服，雖然我有很多不足之處，但還是想和你一起享受釜山。你覺得可以的話，願意和不足的我一輩子在一起嗎？」



彩演看到他遞上戒指才鬆一口氣：「被嚇到了嘛」，兩人再次緊緊相擁。澯熙問有沒有什麼想做的，彩演說想吃釜山魚糕。抓捕人員再次出現，兩人再次開跑。最後澯熙追問是不是接受他的心意了，彩演表示要再想想，澯熙就停下不跑了，彩演趕緊哄他。

逃跑的戲份雖然多了點，畢竟要宣傳釜山的著名景點，但是含糖量也不低嘛，還挺有CP感的！

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