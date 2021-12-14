新紅藍CP太養眼了！邪魅李棟旭＆紅衣魏河俊「勾肩搭背」：要帶你去遊戲人間

自古紅藍出CP，看來李棟旭和魏河俊（又譯魏嘏雋）也不例外。

最近李棟旭憑藉Joker造型又刷新了大家的審美觀，綠髮、藍紫色西裝，這些衝擊視覺的奇葩顏色放到李棟旭的身上竟然異常和諧，再加上檢驗顏值的大背頭造型，李棟旭這次參演《驚人的星期六》的小醜裝簡直絕了！！怎麼能有人把邪氣又魅惑的雙重魅力拿捏得這麼恰到好處的？



李棟旭和魏河俊的雙人照完美詮釋了什麼叫做帥哥的旁邊還是帥哥，紅皮衣+白襯衫+牛仔褲的造型讓魏河俊看上去更加活力滿滿，青春瀟灑，受傷妝容彷彿是剛剛闖入人間而被暴揍的小惡魔。 遇到大哥李棟旭就「勾肩搭背」，笑容滿面，小編居然看出了「弟弟，哥要帶你去遊戲人間」的放蕩不羈的的味道！一紅一藍（紫），滿滿的Bromance在溢出。



李棟旭和魏河俊合作的新劇《Bad and Crazy》（邪惡與瘋狂）即將開播，講述了一位具有多重人格的刑警（李棟旭 飾），某天身體的另一個人格（魏河俊 飾）蘇醒後，解決各種案件所發生的故事。李棟旭飾演腐敗的壞傢伙「秀烈」，魏河俊飾演善良的瘋傢伙「K」。該劇兼顧本月17日隆重開播。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞