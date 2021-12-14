前IZ*ONE彩演首次拍戏，与SF9澯熙上演6分钟浪漫爱情剧！ft.釜山旅游宣传片

彩演尝试拍戏真是出乎意料啊，韩剧熟面孔的澯熙又拍网剧啦~

VISIT BUSAN釜山观光公社13日通过YouTube频道，上传SF9姜澯熙和前IZ*ONE李彩演主演的网剧《外部人员恋爱禁止法》，既是网剧，也是釜山旅游宣传片。建议看完影片才往下看剧情解析哦！



剧情背景设定：由於釜山的人口饱和问题，全面禁止外部人员来釜山约会。澯熙和彩演已经第12次潜入釜山失败，在二妓台观景台被逮住。第13次的潜入过程和抓捕人员展开追击战，途径电影殿堂，一路跑到松岛天空公园。了望著优美的风景，洋溢著幸福的表情，澯熙：「仅仅看著你幸福的样子也满足了。」两人翩翩起舞，相拥之际，再次被逮住。



这次逃到广安里海滩，澯熙吐露心意：「我知道我对你而言有很多不足，现在也这样让你辛苦嘛，没法让你舒舒服服，虽然我有很多不足之处，但还是想和你一起享受釜山。你觉得可以的话，愿意和不足的我一辈子在一起吗？」



彩演看到他递上戒指才松一口气：「被吓到了嘛」，两人再次紧紧相拥。澯熙问有没有什么想做的，彩演说想吃釜山鱼糕。抓捕人员再次出现，两人再次开跑。最后澯熙追问是不是接受他的心意了，彩演表示要再想想，澯熙就停下不跑了，彩演赶紧哄他。

逃跑的戏份虽然多了点，毕竟要宣传釜山的著名景点，但是含糖量也不低嘛，还挺有CP感的！

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