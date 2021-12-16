圣诞夜两台、跨年夜三台撞档！2021年末「九大赏」日程&MC阵容一览表

mark起来~！MBC、KBS、SBS一年一度的电视剧、综艺、KPOP年末盛典即将开始，准备安排好时间看起来了吗？ 附上简易日历哦~
三大台九大赏年末MC的的重要性想必不用多说了吧，今年既有多次主持的熟面孔，也增添了许多冉冉升起的新面孔。以下按时间顺序，对应KBS、SBS官方预告，MBC尚未进行预告片宣传。
▼KBS歌谣大祝祭 12月17日周五20：30
MC阵容：AOA雪炫，SF9路云，ASTRO车银优
▼SBS演艺大赏 12月18日周六20：35
MC阵容：李升基，张度练，韩惠珍
▼SBS歌谣大战 12月25日周六18：00
MC阵容：Boom，SHINee Key，ITZY有娜
▼KBS演艺大赏 12月25日周六 21:15
MC阵容：金成柱，文世润，韩善伙
▼MBC演艺大赏 12月29日周三 具体时间未定
MC阵容：全炫茂，演员李相二，前gugudan金世正
▼MBC演技大赏 12月30日周四21：00
MC阵容：金成柱单独MC
▼MBC歌谣大祭典 12月31日周五 具体时间未定
MC阵容：少时润娥，2PM李俊昊，张圣圭
▼KBS演技大赏 12月31日周五20：30
MC阵容：成始璄，金所炫，李到晛
▼SBS演技大赏 12月31日周五21：00
MC阵容：申东烨，金裕贞
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