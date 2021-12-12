受韓國《2021MAMA》肯定的華語歌手！來自香港超人氣的盧瀚霆Anson Lo&台灣人氣樂團告五人

恭喜《2021MAMA》的得獎者～～～！！！盧瀚霆 Anson Lo & 台灣人氣樂團 告五人 Accusefive（大拇指）

2021年度音樂盛事《MAMA》（Mnet亞洲音樂大獎／Mnet Asian Music Awards）在昨晚順利舉行，除了韓國歌手&團體獲獎之外，今年一樣走向國際化，對全球年度性的人氣歌手&團體肯定。



【2021 MAMA得獎名單】BTS橫掃9項獎座，IU、伯賢、aespa、ENHYPEN拿下最佳歌手＆新人！



其中，代表華語圈獲獎的兩組歌手&團體，就是獲得了「最佳亞洲新人獎」的盧瀚霆Anson Lo（香港），以及「最佳亞洲藝人獎」的告五人樂團（台灣）。



盧瀚霆所屬的團體MIRROR今年人氣再爆，更成功衝出亞洲市場，並在國際性頒獎禮《MAMA》上獲獎，盧瀚霆事先不知情，對粉絲們來說也是相當得驚喜和開心。

▼他也在IG上分享得獎感言：「這輩子也沒有想過可以在MAMA頒獎禮上看見自己的名字，感激一直支持我的每一位，感恩每一次的演出和工作機會，希望有更多人能夠認識香港音樂，認識香港歌手，認識MIRROR！我會繼續努力！Thank you so much。」

▼Anson Lo 盧瀚霆《Megahit》MV：



而奪得「最佳亞洲藝人獎」的告五人也是相當驚喜，彷彿收到了聖誕禮物般的喜悅，同時也感謝歌迷們的支持與陪伴。



▼告五人在IG上寫下感言：「驚喜，是不是就是指…在沒有任何準備的情況下，獲得的那份巨大快樂？跟你分享，跟你說，然後今晚我們一起好夢！謝謝 2021 Mnet Asian Music Awards的肯定！告五人會繼續努力！謝謝我們身邊所有的工作夥伴！謝謝你們陪著告五人一起成長，不吝指導，我們會繼續用音樂，溶於演出交織生活，最後，謝謝我們的哈瓜，如此即時的消息，隨時隨地的守候，如果前方是需要跋山涉水的冒險，那我們就…一起在營地的帳篷旁，用火堆烤棉花糖，怎麼樣？(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄#突如其來的美夢 #這次沒有變成泡沫」



▼告五人Accusefive【愛人錯過 Somewhere in time】MV：



最後，再次恭喜華語圈的得獎者～！！！恭喜～。

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