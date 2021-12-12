受韩国《2021MAMA》肯定的华语歌手！来自香港超人气的卢瀚霆Anson Lo&台湾人气乐团告五人

恭喜《2021MAMA》的得奖者～～～！！！卢瀚霆 Anson Lo & 台湾人气乐团 告五人 Accusefive（大拇指）

2021年度音乐盛事《MAMA》（Mnet亚洲音乐大奖／Mnet Asian Music Awards）在昨晚顺利举行，除了韩国歌手&团体获奖之外，今年一样走向国际化，对全球年度性的人气歌手&团体肯定。



【2021 MAMA得奖名单】BTS横扫9项奖座，IU、伯贤、aespa、ENHYPEN拿下最佳歌手＆新人！



其中，代表华语圈获奖的两组歌手&团体，就是获得了「最佳亚洲新人奖」的卢瀚霆Anson Lo（香港），以及「最佳亚洲艺人奖」的告五人乐团（台湾）。



卢瀚霆所属的团体MIRROR今年人气再爆，更成功冲出亚洲市场，并在国际性颁奖礼《MAMA》上获奖，卢瀚霆事先不知情，对粉丝们来说也是相当得惊喜和开心。

▼他也在IG上分享得奖感言：「这辈子也没有想过可以在MAMA颁奖礼上看见自己的名字，感激一直支持我的每一位，感恩每一次的演出和工作机会，希望有更多人能够认识香港音乐，认识香港歌手，认识MIRROR！我会继续努力！Thank you so much。」

▼Anson Lo 卢瀚霆《Megahit》MV：



而夺得「最佳亚洲艺人奖」的告五人也是相当惊喜，彷佛收到了圣诞礼物般的喜悦，同时也感谢歌迷们的支持与陪伴。



▼告五人在IG上写下感言：「惊喜，是不是就是指…在没有任何准备的情况下，获得的那份巨大快乐？跟你分享，跟你说，然后今晚我们一起好梦！谢谢 2021 Mnet Asian Music Awards的肯定！告五人会继续努力！谢谢我们身边所有的工作伙伴！谢谢你们陪著告五人一起成长，不吝指导，我们会继续用音乐，溶於演出交织生活，最后，谢谢我们的哈瓜，如此即时的消息，随时随地的守候，如果前方是需要跋山涉水的冒险，那我们就…一起在营地的帐篷旁，用火堆烤棉花糖，怎么样？(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄#突如其来的美梦 #这次没有变成泡沫」



▼告五人Accusefive【爱人错过 Somewhere in time】MV：



最后，再次恭喜华语圈的得奖者～！！！恭喜～。

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