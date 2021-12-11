金九拉當年差點成為《兩天一夜》元老成員！不想屈居姜鎬童之下+MBC預付100期片酬

頻道字幕：金九拉為了讓自己不後悔沒去《兩天一夜》而自我合理化XD

KBS《兩天一夜》作為韓國的代表性長壽綜藝之一，目前正在播出第四季。金九拉近日在YouTube個人頻道，談及當年差點成為《兩天一夜》第一季成員。



100期片酬

「KBS雖然片酬比MBC、SBS少，但給新人很多機會，我當年通過出演《明星金鐘》、《不良爸爸俱樂部》等節目受益良多。以前接很多節目的時候，《兩天一夜》李祐汀作家邀請我做固定成員，但是我當時和MBC簽約了，一下100期這樣的合約。現在看來是傻瓜一樣的選擇。不過從我的立場來說是合理的。首先片酬高，MBC認可我的價值，而且對主要出演者是事先支付的，所以當時100期的片酬已經預付了。」



寧做雞頭，不做鳳尾

「再加上那時如果去《兩天一夜》，我是在姜鎬童之下。如果是MBC那邊，是金濟東和我，雖然不是TWO TOP的級別，但是地位上會好一些。並且《兩天一夜》當時處於收視率不是很高的時期，所以在我的立場那樣選擇了。」



選擇的重要性

「代替我加入的好像是池相烈，但是池相烈中途退出，去拍電視劇了。所以說選擇什麼節目非常重要，像《Radio Star》明年也第15個年頭了，藝人遇到怎樣的節目，遇到怎樣的PD真的非常重要。」



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