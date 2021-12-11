金九拉当年差点成为《两天一夜》元老成员！不想屈居姜镐童之下+MBC预付100期片酬

频道字幕：金九拉为了让自己不后悔没去《两天一夜》而自我合理化XD

KBS《两天一夜》作为韩国的代表性长寿综艺之一，目前正在播出第四季。金九拉近日在YouTube个人频道，谈及当年差点成为《两天一夜》第一季成员。



100期片酬

「KBS虽然片酬比MBC、SBS少，但给新人很多机会，我当年通过出演《明星金钟》、《不良爸爸俱乐部》等节目受益良多。以前接很多节目的时候，《两天一夜》李佑汀作家邀请我做固定成员，但是我当时和MBC签约了，一下100期这样的合约。现在看来是傻瓜一样的选择。不过从我的立场来说是合理的。首先片酬高，MBC认可我的价值，而且对主要出演者是事先支付的，所以当时100期的片酬已经预付了。」



宁做鸡头，不做凤尾

「再加上那时如果去《两天一夜》，我是在姜镐童之下。如果是MBC那边，是金济东和我，虽然不是TWO TOP的级别，但是地位上会好一些。并且《两天一夜》当时处於收视率不是很高的时期，所以在我的立场那样选择了。」



选择的重要性

「代替我加入的好像是池相烈，但是池相烈中途退出，去拍电视剧了。所以说选择什么节目非常重要，像《Radio Star》明年也第15个年头了，艺人遇到怎样的节目，遇到怎样的PD真的非常重要。」



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