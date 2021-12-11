HYBE娛樂突然刪除大量防彈少年團飯拍影片！粉絲不滿：「有這時間，為什麼不去管四處造謠的黑粉？ 」

近日有網友發現防彈少年團的演唱會粉絲直拍影片紛紛被所屬社要求下架，在韓網引起不小討論！

目前被下架的影片全都是站姐直拍，既有今年11月底12月初在美國舉辦的演唱會《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE》，也有早在2019年參加美國音樂會《KIIS FM's Jingle Ball》時的影片，而且不限於特定成員。被下架的影片中是這樣說明：「該影片包含HYBE因著作權原因而禁用的內容。 」



據資深粉絲透露，之前也有過防彈少年團飯拍影片被下架的事例，但當時提出下架要求的都是頒獎禮、外國電視台等等，這是第一次由HYBE直接出面要求下架。

粉絲表示這些站姐並不是把整個演唱會都搬上網，應該不會對所屬社的利益造成威脅，而且幾年來都是這樣做、從來沒有遇到阻撓。 事實上，站姐直拍一直都是吸引新粉絲入坑的利器，很多路人都是偶然看到高品質直拍才對某個原本不熟悉的團或成員感興趣。 所以這次的大規模下架立即引起粉絲不滿和猜測：「HYBE是覺得防彈粉絲已經足夠多，不需要新人了嗎？ 」、「為什麼做這種落後於時代的事？」、「是不是為了賣DVD啊？可是我覺得只會起反作用耶」。

更令粉絲生氣的是，粉絲們曾經多次要求HYBE處理黑粉造謠的影片，但HYBE始終沒有任何動作。 甚至在網上搜索「防彈直拍（방탄 직캠）」都會出現一大堆惡意滿滿的影片，令部份網友質疑HYBE本身是不是就對粉絲懷有惡意：「成員都在努力營業，所屬社卻親手關上入坑的大門。 」

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