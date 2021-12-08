意想不到的組合！《魷魚遊戲》許成泰和女團ITZY在「2021 MAMA」帶來合作舞台

2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS（以下簡稱MAMA）今天宣佈許成泰和ITZY將在頒獎禮上帶來特別合作舞台，讓人十分好奇！

ITZY被視作第四代女團的代表人物，2019年出道以來人氣穩步上升，今年9月剛剛發行首張正規專輯《CRAZY IN LOVE》，目前擁有6支Youtube觀看量破億的MV。



許成泰今年出演Netflix劇集《魷魚遊戲》後獲得全世界關注，雖然在劇中是兇狠的反派形象，但現實里其實是貓奴而且很愛小孩，被經紀人愛稱為「許可愛」。



許成泰在《我家的熊孩子》裡跳了Wanna One的《我呀我》，跳完之後紅著臉說：「非常對不起！」XD



前幾天2021 MMA頒獎禮上NO：ZE在TXT舞台的ending出場就引起不少討論，不知許成泰和ITZY的合作會是什麼樣的設計呢？





2021 MAMA頒獎禮將在本週六舉辦（12月11日），早前還透露會有Wanna One時隔近3年的合體演出、李孝利與《Street Woman Fighters》舞團的合作舞台，讓人越來越期待！



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