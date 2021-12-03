《山茶花開時》「香美」孫淡妃傳戀情！與大5歲速滑名將熱戀，男方舊聞被翻出

演員兼歌手孫淡妃傳出戀情。

繼朴信惠和崔泰俊公開婚訊之後，又一位韓國女明星傳出戀情，今年38歲的孫淡妃今年年初開始與43歲速滑運動員李奎赫戀愛。 據悉，從交往開始兩人就沒藏著掖著，家人和朋友們都知道二人在交往中，這段感情也得到了家人與朋友的支持。對此李奎赫所屬經紀公司sidusHQ對戀情做出回應，透露李奎赫和孫淡妃已經交往了3個月左右，原本就是好友的兩人經過長久的相處互生情愫，近期確定了戀人關係。

孫淡妃先是以solo歌手出道，之後轉型成為演員，出演了作品《光與影》，《家人為何這樣》，《Mrs. Cop 2》等諸多作品，因為出色的演技受到大家的關注，尤其是在《山茶花開時》中扮演「香美」一角，演技大受好評。從歌手轉型成功，現在專攻演技。



李圭赫作為前國家速滑隊隊員，於1997年創下1000米、2001年創下1500米世界紀錄，擁有4次世界錦標賽冠軍和6次奧運會參賽紀錄。 李圭赫代表國家隊活動了20多年，在2014年索契冬奧會結束後宣佈退役。 李圭赫一家人都是冰上運動國家代表出身的冰上名門，他在退役後也偶爾出演綜藝節目，曾經亮相過《我們小區藝體能》。



隨著戀情的曝光，韓國網民們扒出了李奎赫的舊聞。他在1994年12月作為高中生國家代表參加了日本的速度滑冰世界盃。 比賽結束後回到宿舍的李奎赫在飲酒狀態下，對日本女大學生選手做了不光彩的事情。2016年，李奎赫接受電話採訪時辯稱：「當時年紀太小，在派對上喝了點酒，和對方的女大學生選手無關，不是（性侵等）問題」。此外，李奎赫還捲入「崔順實門」，他和崔順實的侄子張時浩參與韓國冬季體育人才中心的建立和運營，擔任首任專務理事，被懷疑通過該中心介入與終冬季體育相關的利益問題。

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