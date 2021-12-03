BTS防彈少年團將缺席MAMA頒獎禮！返回韓國需居家隔離10日

ARMY們，防彈少年團將缺席12月11日舉行的2021MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎禮。

據業內人士透露稱，為應對COVID-19最新變異，根據韓國疫情防控規則要求12月3日起將對所有入境韓國的人員採取10天居家隔離的措施。 11月27日起，防彈少年團在美國舉辦演唱會，而12月3日（美國當地時間）他們還將亮相美國知名音樂慶典「2021 Jingle Ball」，因此返回韓國時必定是在12月3日之後，也就是說要遵守最新防疫規定，需居家隔離10天，因此無法出席11日舉辦的MAMA頒獎禮了。 雖然屆時成員們應該會給頒獎禮發送短片，但還是很遺憾不能在舞台上看到成員們的現場演出，這讓不少ARMY們感到惋惜。



此外，這兩日防彈少年團因為出售股票一事登上了熱搜，成員們出售了價值約100億（韓幣，下同）的HYBE股票。 據金融監督院電子公示系統方面有消息，JIN、J-hope、RM從10月開始到11月初為止，在場內拋售了約99億4983萬的HYBE股票。 10月19日，JIN以每股30萬2688的價格，出售了1.6萬股HYBE股票。 10月22日，J-hope以每股33萬2063的價格賣出了5601股。 僅從總拋售金額來看，JIN獲得48億4301萬，J-hope 獲得18億5988萬。 10月13日到11月9日，RM先後7次在場內賣出1.0385萬股，獲得約32億4694萬。 最大股東方時赫議長，去年將普通股共47萬8695股，贈與了BTS成員7人。 以1日收盤價35萬2500韓元為基準，人均持有的HYBE股票的評價額依次為Suga、JIMIN、V、柾國各241億、J-hope 221億、RM 204億、JIN 185億。



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