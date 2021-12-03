《山茶花开时》「香美」孙淡妃传恋情！与大5岁速滑名将热恋，男方旧闻被翻出

演员兼歌手孙淡妃传出恋情。

继朴信惠和崔泰俊公开婚讯之后，又一位韩国女明星传出恋情，今年38岁的孙淡妃今年年初开始与43岁速滑运动员李奎赫恋爱。 据悉，从交往开始两人就没藏著掖著，家人和朋友们都知道二人在交往中，这段感情也得到了家人与朋友的支持。对此李奎赫所属经纪公司sidusHQ对恋情做出回应，透露李奎赫和孙淡妃已经交往了3个月左右，原本就是好友的两人经过长久的相处互生情愫，近期确定了恋人关系。

孙淡妃先是以solo歌手出道，之后转型成为演员，出演了作品《光与影》，《家人为何这样》，《Mrs. Cop 2》等诸多作品，因为出色的演技受到大家的关注，尤其是在《山茶花开时》中扮演「香美」一角，演技大受好评。从歌手转型成功，现在专攻演技。



李圭赫作为前国家速滑队队员，於1997年创下1000米、2001年创下1500米世界纪录，拥有4次世界锦标赛冠军和6次奥运会参赛纪录。 李圭赫代表国家队活动了20多年，在2014年索契冬奥会结束后宣布退役。 李圭赫一家人都是冰上运动国家代表出身的冰上名门，他在退役后也偶尔出演综艺节目，曾经亮相过《我们小区艺体能》。



随著恋情的曝光，韩国网民们扒出了李奎赫的旧闻。他在1994年12月作为高中生国家代表参加了日本的速度滑冰世界杯。 比赛结束后回到宿舍的李奎赫在饮酒状态下，对日本女大学生选手做了不光彩的事情。2016年，李奎赫接受电话采访时辩称：「当时年纪太小，在派对上喝了点酒，和对方的女大学生选手无关，不是（性侵等）问题」。此外，李奎赫还卷入「崔顺实门」，他和崔顺实的侄子张时浩参与韩国冬季体育人才中心的建立和运营，担任首任专务理事，被怀疑通过该中心介入与终冬季体育相关的利益问题。

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