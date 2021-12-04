曾是EXO KAI的伴舞，號稱「街舞界顏值天花板」！NO:ZE爆火後身價猛漲，從200萬變1.5億

韓國「街舞界顏值天花板」NO:ZE，身價呈火箭上升式飛升。

最近一檔生存賽的綜藝節目《Street Woman Fighter》在韓國成了熱門話題，人氣甚至傳到了海外，相信不少小夥伴都有追過遮檔節目吧。 舞團WAYB的隊長NO:ZE就憑藉超凡的舞技和女愛豆般的美貌獲得了很高的人氣，對了，她之前還是EXO成員KAI的伴舞，有著韓國最美伴舞之稱。



隨著《Street Woman Fighter》的爆紅，NO:ZE也跟著再度爆火，從妝容到穿搭都備受追捧，不得不說，這長相這氣質，的確可以原地出道了！一曲《Hey Mama》出自她的編舞，歌曲太洗腦之餘，編舞也很帥氣！現在音樂一想，腦海裡就浮現出伸直雙臂的動作，這個舞蹈也被不少愛豆Cover過，人氣可想而知。



有了知名度，身價自然水漲船高。 最近做客了《Radio Star》的NO:ZE就說沒想到自己也能登上只在電視裡看過的這檔節目，現在才有「自己紅了」的感覺，順便還提及了最新身價，光廣告費就漲了70倍，廣告接了10多個，妥妥的大勢了。



之前韓國某媒體曾公開過NO:ZE的廣告片酬，不超過200萬（韓幣，下同），但上了《Street Woman Fighter》之後，NO:ZE的身價已經飆到了1.5億，接到了食品、化妝品等十多個廣告，光廣告片酬就有十多億了。



長得好，舞姿美，還會穿搭，難怪粉絲飛漲，廣告廠商連夜要簽約呢。

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