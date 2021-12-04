曾是EXO KAI的伴舞，号称「街舞界颜值天花板」！NO:ZE爆火后身价猛涨，从200万变1.5亿

韩国「街舞界颜值天花板」NO:ZE，身价呈火箭上升式飞升。

最近一档生存赛的综艺节目《Street Woman Fighter》在韩国成了热门话题，人气甚至传到了海外，相信不少小伙伴都有追过遮档节目吧。 舞团WAYB的队长NO:ZE就凭藉超凡的舞技和女爱豆般的美貌获得了很高的人气，对了，她之前还是EXO成员KAI的伴舞，有著韩国最美伴舞之称。



随著《Street Woman Fighter》的爆红，NO:ZE也跟著再度爆火，从妆容到穿搭都备受追捧，不得不说，这长相这气质，的确可以原地出道了！一曲《Hey Mama》出自她的编舞，歌曲太洗脑之余，编舞也很帅气！现在音乐一想，脑海里就浮现出伸直双臂的动作，这个舞蹈也被不少爱豆Cover过，人气可想而知。



有了知名度，身价自然水涨船高。 最近做客了《Radio Star》的NO:ZE就说没想到自己也能登上只在电视里看过的这档节目，现在才有「自己红了」的感觉，顺便还提及了最新身价，光广告费就涨了70倍，广告接了10多个，妥妥的大势了。



之前韩国某媒体曾公开过NO:ZE的广告片酬，不超过200万（韩币，下同），但上了《Street Woman Fighter》之后，NO:ZE的身价已经飙到了1.5亿，接到了食品、化妆品等十多个广告，光广告片酬就有十多亿了。



长得好，舞姿美，还会穿搭，难怪粉丝飞涨，广告厂商连夜要签约呢。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻