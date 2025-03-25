《臥底高中》正反派腦力PK升級！徐康俊發現父親遺物爆哭（EP.9-10）

《臥底高校》精彩繼續，徐康俊與金信祿展開了一場毫不退讓的激烈腦力較量。

鄭海成（徐康俊 飾）與吳秀雅（秦基周 飾）順利回到學校，而因貪腐案件接受警方調查的徐明主（金信祿 飾）再度現身，讓眾人瞬間陷入緊張氛圍。

第9集中圍繞校內成績造假的驚人真相被揭露。 襲擊秀雅的歹徒，以及執行學校貪腐計畫的人，竟然是數學老師李俊浩（盧鍾賢 飾）。 海成發現，俊浩受明主指使，甚至奪走了自己父親的筆記本。 俊浩苦苦哀求明主保護自己，但明主卻冷漠無情地將他拋棄。



負責監視俊浩的朴美貞（尹可而 飾）和高英勛（趙福來 飾）目睹他搭上了宰文（朴真宇 飾）的車後，立即展開追蹤。然而，在海成趕到之前，兩人因過於衝動貿然行動，反被在文一夥制服，製造了一絲幽默感。 最終，海成及時趕到，迅速扭轉局勢，為觀眾帶來緊張感與痛快感並存的觀劇體驗。

隨後，海成直接前往理事長辦公室，試圖出其不意攻破明主的防線。 他質問明主為何選擇自己執行這次臥底任務，並播放了俊浩即將接受警方調查的新聞，以此逼迫她認罪。不僅如此，他還拿出了存有關鍵證據的USB，令明主陷入絕境。 然而，即使在被金局長（李瑞煥 飾）徹底切割後，明主依然保持冷靜，甚至露出令人不寒而慄的微笑......



明主公然返回學校，讓所有人震驚的是竟然知曉海成在調查第四個校園怪談時發現的關鍵線索。 明主一回到學校，海成便被勒令退學，國情院國內4組也接到了待命通知，並被告知團隊即將解散。 在此期間，明主還警告海成，秀雅也可能陷入危險，使海成更加緊張，不敢放鬆警惕。

儘管如此，國情院國內4組的成員們並未放棄，繼續追查第四個怪談的真相。 他們在追蹤藏有黃金的最終地點時，直覺認為學校內的徐炳文雕像隱藏著線索。於是，海成偽裝成外賣員潛入學校，並發現雕像似乎可以移動。 然而，就在他準備進一步調查時，教導主任白光鬥（吳龍 飾）突然出現，迫使他不得不離開。

與此同時，海成與秀雅再次面臨新的危機。兩人在校園內的親密合照被惡意散播，彷彿在暗示他們在校園內幽會。校長朴宰文要求秀雅暫停授課。 關鍵時刻，海成挺身而出，主動坦白自己的臥底身份，解釋照片只是誤會，成功平息了風波。 而這場危機能夠化解，正是因為提前得知海成真實身份的李藝娜（金玟周 飾）暗中向他通風報信，提醒他做好準備。 面對接二連三的威脅，海成與秀雅能否在與明主的鬥爭中倖存下來，令人倍感好奇。



另一方面，明主也察覺到雕像內隱藏著通往秘密地點的入口，便立即趕往學校。 然而，早一步抵達的海成在校門口以「有間諜滲入」為由，攔住了明主的去路。 趁著明主被阻擋在外，海成迅速轉動雕像，潛入地下密室。 然而，隨著他逐步深入，緊張感不斷升溫，但讓人意外的是，密室內並沒有金條。

在第10集結尾，更加震撼的真相浮出水面。 海成在地底尋找黃金時，卻發現了一具白骨屍體。 而更令人心碎的是，屍體旁竟然擺放著他小時候送給父親的手錶。 這一幕讓海成淚如雨下，悲痛不已。 隨著他痛苦地宣洩情感，觀眾們也對他將如何揭開父親死亡背後的真相充滿期待。



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