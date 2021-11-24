那些年朴信惠收割過的男神們！李敏鎬、鄭容和、李鍾碩都在其中，但女神唯一認愛未婚夫崔泰俊

朴信惠真的拍了超多部熱門韓劇，收割過的男神名單也是非常華麗啊～！大家記憶中最有CP感的是哪一部劇呢？

相信昨天大家都被朴信惠與崔泰俊的婚訊給閃到了～，朴信惠出道18年（今年31歲）拍攝過許多戲劇作品，也經常和同劇演員傳出緋聞，卻唯一認愛崔泰俊，兩人同為演員但從未在工作上有合作同框過，彼此默默耕耘自已的事業，交往期間真的低調到不行。

朴信惠&崔泰俊交往低調、認愛多年到公佈喜訊！網友：以為是閃婚，瞬間不知道兩人戀愛很久了XD



今天就帶大家來回顧一下，那些年朴信惠收割過的男神名單，可以說是一個比一個還要華麗呢～！

2003年：朴信惠在童星時期出演《天國的階梯》飾演女主崔智友的童年時期，留給大眾深刻的印象。



2009年：主演《原來是美男》與張根碩、鄭容和、李洪基合作，當時也因為一點紅，而與同劇的大家都傳出了緋聞。之後在2011年：與鄭容和二搭《你為我著迷》，彌補了前一部作品裡，許多男二粉絲們的遺憾。



2013年：《繼承者們》與李敏鎬合作，收視率不斷攀高，接受採訪時兩人都透露曾有偷偷戀愛的經驗，所以也傳出過不少誹聞。



2014年：《皮諾丘》與李鍾碩合作，是許多粉絲心目中最有CP感的一對，作品也擁有很高的收視率跟討論度，自然也出現了許多戀愛傳聞。



2016年：《Doctors》與金來沅合作，兩人劇中大談醫師生戀，朴信惠也被大眾稱讚有旺合作男星的好運。



不過，在之後2018年底，與炫彬主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》，以及搭檔曹承佑的《薛西弗斯的神話》（Sisyphus：the myth），就沒有顯著的CP感了，兩部戲劇剛好都是較為獨特創新且未來感的作品。



這樣一路看下來，大家印象最深刻的又是哪一對螢幕CP呢～？趕快留言分享讓小編知道吧！

PS：默默發現，朴信惠代表著小編的青春啊～。（拭淚）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞