金鍾國：3年內一定要結婚，婚後一切聽老婆的，她只要滿足我這一條就行！

今年46歲的金鍾國也開始「恨娶」了，放出大目標：3年內必須結婚！

最近韓娛圈出名的死黨Line「屬龍俱樂部」的金鍾國和車太鉉做客了綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》。 「屬龍俱樂部」的成員除了他倆之外，還有張赫、洪京民、洪慶仁，而金金鍾國則是唯一一個單身漢，他甚至有些沾沾自喜地表示：「兄弟們最羨慕我了。 」



一旁的車太鉉聽了之後說道：「我不會催你結婚，也不會建議你結婚。 」金鍾國吐槽：「你老婆也跟我說不建議結婚。 」車太鉉繼續稱：「之前我一直希望鍾國能在40歲之前結婚，還忙著替他張羅相親，但現在反倒不著急了，為什麼一定要結婚呢？ 」



金鍾國一臉正色地表示經常聽到周圍人說不結婚的話老了之後會很孤單，他還喊出「40代以內一定要娶到老婆」的宣言！ 車太鉉看著好兄弟說：「明年你都47歲了，那麼明年一定要遇到才行，你這種性格肯定還要先相處2、3年，好累啊。 」表示金鍾國50歲之前結婚不太可能。

兄弟們的扎心話語並未打擊到金鍾國，他再次強調一定要結婚，「他們都說婚後會發現對方還有很多問題，我也不知道，反正我要是結婚的話，一定會聽老婆的話，她說什麼就是什麼。 」 面對眾人提出的「你太節約」的觀點，金鍾國也稱：「我對女人從來不小氣！ 只需滿足我這一點就行了，只要讓我可以繼續健身就行！！」



哈哈哈哈，比起談戀愛和未來的老婆，運動才是金鍾國的真愛吧。

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