「我現在有曲線啦！」Sandara Park稱「長肉後改穿中號，喜歡但準備減掉贅肉」

「紙片人」Sandara Park終於有點肉感，現在正正好~！

Sandara Park於18日在Twitter發文：「我長肉了之後，本來小號的衣服，現在穿中號，不過我喜歡~只要減掉點贅肉，應該就會變得很好看，哈哈哈。」GOT BamBam帶動圖評論「YOLO」。



Dara還在評論區和網友互動。 網友帶圖稱讚Dara的身體曲線，Dara回覆：「這就是我想說的，我現在有曲線了！」



網友問她平時做什麼運動，Dara回覆（一天）走一萬步的鍛煉。 網友帶圖提及臉上的肉很明顯，Dara回覆「oh my 雙下巴，哈哈哈」



Oh my — Sandara Park (@krungy21) November 18, 2021

也有網友說Dara已經夠瘦了，哪有贅肉，問是否運動和控食都進行，Dara表示「食譜調整今天是第四天，上次夏天進行失敗了，現在重新開始，但是發現只要忍住不吃宵夜就能好很多~！」



Dara今年9月和新東家ABYSS Company簽約，固定主持的《Video Star》在10月播出最後一期，目前在《IDOL League》和《Celeb Beauty 3》擔任固定MC。

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