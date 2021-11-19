「我现在有曲线啦！」Sandara Park称「长肉后改穿中号，喜欢但准备减掉赘肉」

「纸片人」Sandara Park终於有点肉感，现在正正好~！

Sandara Park於18日在Twitter发文：「我长肉了之后，本来小号的衣服，现在穿中号，不过我喜欢~只要减掉点赘肉，应该就会变得很好看，哈哈哈。」GOT BamBam带动图评论「YOLO」。



Dara还在评论区和网友互动。 网友带图称赞Dara的身体曲线，Dara回覆：「这就是我想说的，我现在有曲线了！」



网友问她平时做什么运动，Dara回覆（一天）走一万步的锻炼。 网友带图提及脸上的肉很明显，Dara回覆「oh my 双下巴，哈哈哈」



Oh my — Sandara Park (@krungy21) November 18, 2021

也有网友说Dara已经够瘦了，哪有赘肉，问是否运动和控食都进行，Dara表示「食谱调整今天是第四天，上次夏天进行失败了，现在重新开始，但是发现只要忍住不吃宵夜就能好很多~！」



Dara今年9月和新东家ABYSS Company签约，固定主持的《Video Star》在10月播出最后一期，目前在《IDOL League》和《Celeb Beauty 3》担任固定MC。

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