《雪降花》新預告：Jisoo甜蜜獨白述說滿滿回憶，切換到丁海寅卻讓氛圍降至冰點，畫風突變！

看韓國論壇許多網友似乎不太滿意Jisoo唸台詞的聲音，大家聽完覺得如何呢？（小編只覺得Jisoo聲音辨識度很高，挺可愛的～）

JTBC 全新復古愛情韓劇《雪降花》公開了丁海寅與Jisoo（金智秀）的另一版預告，短短不到一分鐘的時間，讓網友們感受到甜蜜後，卻又在最後給了致命一擊。



《雪降花》以1987年的首爾為背景，某一天突然闖進女子宿舍的名門大學生－林秀浩（丁海寅 飾），和冒著被監視的危機藏匿並治療他的大學生－殷英路（Jisoo 飾）之間的愛情故事。



▼Jisoo唸著獨白，一邊述說著思念：「有句話叫”一見鍾情”，我不知道那是什麼意思，當我第一次看到那個男人的瞬間，我就立刻就明白了，我們的手只是碰觸了一下子，心臟就莫名”空”的一聲，這就是初戀嗎？我們還會再見面的，對吧？」丁海寅切掉正在聽的錄音帶說：「我們…。」看起來心情格外沉重啊～～～。



▼兩人眼神交換，復古又充滿聖誕色彩氛圍的預告，背景音樂是使用1987年裡，英年早逝的創作歌手柳在夏（유재하）的經典歌曲〈因為愛〉：



▼彷彿小電影般的各種精緻場景。



看完預告是不是更期待了呢？《雪降花》將於12月18日首播，網路平台也會在Disney+同步播出，正式進入倒數一個月。

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