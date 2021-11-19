金宣虎演員上線！確認將參與電影《悲傷熱帶》12月3日劇本閱讀

演員金宣虎繼爆發私生活爭論後，一個月以來已無在公開場合中露面。但隨著事件輿論風向逆轉，廣告商再度重新上架他的廣告，而原本計畫中的電影作品《悲傷熱帶》也將如期進行拍攝，也令粉絲們期待他再度回歸。

金宣虎的即將投入自己的大螢幕出道作品《悲傷熱帶》，並在12月3日參與首次的劇本閱讀，預告即將再度展開演員活動。根據電影界消息，當日劇本閱讀的現場所有的主要演員們都將參與，其中自然也包含了金宣虎。而原本正在評估中的女主角高雅羅，也在考量後決定參演並參與當日的劇本閱讀。



《悲傷熱帶》將由電影《新世界》以及大家喜愛的《魔女首部曲》的導演朴勳政執導，因此從製作階段就備受關注。一位擁有韓國人父親與菲律賓母親的少年夢想成為拳擊選手，而為了尋找父親回到了韓國，所展開一連串的故事。金宣虎在片中將飾演對於少年既像是幫助者又像是妨礙者的一位謎樣人物，而高雅羅則是劇中掌握著反轉鑰匙的角色，主角少年則由一位新人演員演出，也有待當日劇本閱讀時進行正式介紹。



在電視劇《海岸村恰恰恰》受到廣大觀眾們喜愛的洪班長金宣虎，繼上個月遭前女友惡意爆料後，更承認錯誤並全盤道歉，而原有的正直善良形象大受打擊，造成綜藝節目《兩天一夜》立即宣布讓他下車，並剪輯掉所有他曾出現的畫面，正在討論中的電影《Dog Days》以及《2點的約會》也泡湯了。

不過隨著D社公開了金宣虎與前女友的對話細節，令人發現了反轉的事實，進而推翻了輿論風向，當時大家關心的也就是這部作品《悲傷熱帶》是否將換角，最終決定依照原定計畫在今年內讓金宣虎進行拍攝，也向大家正式公開他將演出的消息。金宣虎所屬公司SALT也表示，感謝給予金宣虎演出的機會，將會努力準備以報答大家。



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