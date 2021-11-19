魏河俊資源好到爆！片約都排到明年了，再接好劇《K-Project》搭檔朴敘俊&韓韶禧

男演員魏河俊（魏嘏雋）又接到新劇了，這次搭檔的還是大勢明星朴敘俊和韓韶禧。

因為在《魷魚遊戲》中的鮮肉帥警而火出圈的魏河俊好資源不斷，2021年還沒結束，2022年的工作就已經安排上了，前不久剛剛敲定了電視劇《小婦人》，緊接著又簽約了新劇《K-Project》（暫定名）。

《K-Project》早前就官宣將由朴敘俊和韓韶禧領銜主演，這次再加上當紅炸自己魏河俊，三強聯手，各家粉絲怎麼能錯過？ 《K-Project》主要講述了關於人類的傷痛、不安、生存以及尊嚴的故事。這是一部描寫在主權和人權都被剝奪的情況下，一無所有的時候，為了生存的權利和作為人應該享受的幸福，不惜拚命的青春驚悚劇。 由《浪漫醫生金師傅》的姜恩京編劇和《Stove League》的鄭東潤導演參與製作。



在這部戲裡，魏河俊將飾演朴敘俊的好哥們權俊澤，他雖然是含著金湯匙出生的少爺，但卻對整個家族充滿了反感情緒。 當他遇到社會邊緣人朴敘俊時，莫名對他的處境感同身受，兩個階級完全不同的青年就這樣成為了好友。魏河俊長相帥氣，自帶一種玩世不恭、精緻中有著懶散的氣質，非常符合劇中叛逆的少爺形象。

此外，魏河俊和李棟旭攜手主演的《Bad And Crazy》將於12月17日開播，他在劇中扮演李棟旭的第二人格，一個熱血且正義感十足的刑警。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞