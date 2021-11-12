【影片】這樣的張基龍你絕對沒看過！剃成阿兵哥頭，頭形超級圓很可愛～♥

張基龍最新近況曝光，兵哥哥頭吸引住了所有人的目光。

拍完《我的室友是九尾狐》之後，張基龍就迅速入伍服役，讓粉絲們很是不舍，因此本次近況的公開自然吸引了更多人的注意。 韓網各大交流版塊都在瘋傳他的近況影片。

影片中的張基龍身穿綠色迷彩服，原本飄逸的頭髮被剃成了短短的兵哥哥頭，他戴著口罩站在隊伍的最前列，像是注意到有鏡頭拍攝自己一樣，眼睛朝向鏡頭看了一眼。 張基龍正在出席基礎軍事訓練結業式，因為他是訓練兵代表，所在站在最前排。 戴上貝雷帽的張基龍瞬間帥度翻倍，連眼神都變得剛毅起來。穿上軍裝的他依舊不改男神本色，高挑修長的身材、口罩都遮不住的挺拔鼻樑，360度帥氣無死角，看得粉絲們心動不已。



此外，張基龍和宋慧喬主演的《現正分手中》最近舉辦了線上發佈會，考慮到張基龍要入伍，該發佈會也是提前錄製完成，等到11月9號才公開，因此粉絲們看到的他還是未剃髮前的樣子。 該劇將於11月12日今晚正式開播。



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