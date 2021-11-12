【影片】这样的张基龙你绝对没看过！剃成阿兵哥头，头形超级圆很可爱～♥

张基龙最新近况曝光，兵哥哥头吸引住了所有人的目光。

拍完《我的室友是九尾狐》之后，张基龙就迅速入伍服役，让粉丝们很是不舍，因此本次近况的公开自然吸引了更多人的注意。 韩网各大交流版块都在疯传他的近况影片。

影片中的张基龙身穿绿色迷彩服，原本飘逸的头发被剃成了短短的兵哥哥头，他戴著口罩站在队伍的最前列，像是注意到有镜头拍摄自己一样，眼睛朝向镜头看了一眼。 张基龙正在出席基础军事训练结业式，因为他是训练兵代表，所在站在最前排。 戴上贝雷帽的张基龙瞬间帅度翻倍，连眼神都变得刚毅起来。穿上军装的他依旧不改男神本色，高挑修长的身材、口罩都遮不住的挺拔鼻梁，360度帅气无死角，看得粉丝们心动不已。



此外，张基龙和宋慧乔主演的《现正分手中》最近举办了线上发布会，考虑到张基龙要入伍，该发布会也是提前录制完成，等到11月9号才公开，因此粉丝们看到的他还是未剃发前的样子。 该剧将於11月12日今晚正式开播。



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