因為與EXO Xiumin親密靠頭摩鼻子的照片令VIXX Leo瘋狂澄清：是你們誤會了～

VIXX LEO親自解釋了與EXO XIUMIN的親密照！

事情要從幾天前LEO發佈在個人IG上的照片說起，途中LEO與XIUMIN頭靠頭、鼻子碰鼻子，臉都快貼在一起了，姿勢非常親密。Leo還公開表白「你這傢伙，我愛你」。很快照片就在網路上發酵，引來大批粉絲和網友的圍觀，眾人表示：「居然還偷偷把我愛你刪掉，哈哈！」、「這根本就是Lovestagram」、「你倆是不是喝多了」、「我和朋友無法做到這個動作啊 」、「兩人肯定是喝醉了，一起守護這兩位的愛...友情吧！ 」等。 甚至還引發了「難道是LEO和XIUMIN出櫃了？」 的猜測，後來LEO就刪除了配文中的「我愛你」，只剩下「你這傢伙」。



傳聞越來越多，LEO借著日前的生日直播回應了此事，解釋稱：「他（XIUMIN）連我家大門的密碼都知道，那天是他有演出，而我正好沒有演出，就一起喝了點紅酒（才拍出那張照片），我倆之間的skinship（肢體接觸）很多，真的不是奇怪的skinship啦。他是我人生中3根手指頭數得出來的最好的朋友。」



LEO和XIUMIN是愛豆圈裡出了名的好兄弟，聽完LEO解釋是兄弟情誼，當下就有粉絲留言調侃：「親愛的，害我誤會了」，更有廣大歌迷紛紛留言表示為他們的真摯友誼應援，羨慕兩人的真感情。

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