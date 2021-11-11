宋旻浩出道10年首次挑戰電影！確定出演劉亞仁&高庚杓主演大製作街頭飆車電影《首爾大作戰》

有報導稱 #宋旻浩 將在《#首爾大作戰》中飾演與 #劉亞仁 等人對立的角色，超好奇究竟是什麼樣的設定啊！

昨日Netflix對宋旻浩出演《首爾大作戰》給出了肯定的回復，這也是宋旻浩作為出道10年以來第一次挑戰拍電影。



《首爾大作戰》是一部賽車動作片，以真實歷史為背景講述虛構的故事：1988年漢城奧運會開幕典禮當天，「上溪洞至尊隊」對VIP秘密資金進行調查作戰，集結擁有超強駕駛實力的新人車手在首爾街頭展現驚險刺激的飛車追擊，被譽為韓版《玩命關頭》！

Netflix請來劉亞仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕聖祐、金成均、鄭雄仁、文素利等一眾大咖加盟，更斥鉅資200億韓幣製作費，今年8月已經開機拍攝。

劉亞仁和高庚杓在片中飾演「上溪洞至尊隊」的賽車手和DJ，有報導稱宋旻浩接到的角色是劉亞仁等人的對立面，但Netflix對此表示「確定宋旻浩參演作品，但不便透露具體角色設定」。



《首爾大作戰》更多角色介紹可以參考這篇：

卡司這麼強怎麼分配戲份！最新動作電影《首爾大作戰》包含劉亞仁、高庚杓、李奎炯、金成均以及邕聖祐！

宋旻浩2011年男子團體BoM成員藝名Tagoon出道，2014年開始作為WINNER成員重新出道，同時進行組合和個人活動，活躍在《新西遊記》和《Sing Again》等多個綜藝節目，但嘗試演戲還是第一次，讓人很期待他的表現呀！



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