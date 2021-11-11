Super Junior銀赫對追了SJ 14年的老粉說了三個字～這是愛豆冷漠還是粉絲敏感呢！

作為老粉絲，你最想聽到愛豆如何看待自己？？

Super Junior 2005年出道，至今已經16年了，成員們在歌壇、影視劇圈、音樂劇界、綜藝界等多個領域開花，賺足了粉絲，其中有不少人是入坑超過10年的老粉了。最近SJ小分隊D&E為了紀念常規1輯《Countdown》發行而舉辦了線上簽名會，每位粉絲分到2分鐘的通話時間，其中銀赫回應一位粉絲的話語引起了熱議。



A粉絲問銀赫：「歐巴記憶中的我是怎樣的一位粉絲」，銀赫回答了三個字：「好粉絲。」粉絲有些失望地追問：「我是追著哥哥們跑了14年的粉絲，參加粉絲簽名會也有6年了，除了好粉絲之外沒有什麼對我說的嗎？」銀赫說道：「是，那我應該說什麼呢？不要要求我做這些啦...」



聽上去很冷漠的話語即刻在網路上引爆議論，有粉絲表明：「最起碼應該說是我珍惜的粉絲、和我一起走了很久的粉絲啊，這個回答確實讓人很遺憾」、「哪怕不記得對方，也應該裝作記得啊，銀赫可以活動那麼久也是因為粉絲的支持啊」等。

也有粉絲替銀赫解釋：「粉絲說了那句之後他其實有些堂皇，所以才說了不要讓我做那些」、「粉絲確實有些敏感了」，「他一直笑著和粉絲對話，而且超級有梗，遇到沒接住梗的粉絲，他也不知道說什麼才好」、「 他真的很冤，其實是個粉絲掛在嘴邊的人」、「別讓我做這個，這句話他在粉絲會上說了無數次了，真的沒有其他意思」等。



對於銀赫的這種回應，大家是怎麼想的呢？

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