《魷魚遊戲》導演確認要拍第二季：李政宰會回來的

2021年最火爆的韓劇是什麼？ 當屬Netflix的自製劇《魷魚遊戲》了！

從演員到周邊，《魷魚遊戲》可謂火速出圈，熱潮席捲全球，第一季剛結束無數觀眾就開始惦記到底有沒有第二季，第二季還會是原班人馬嗎？ 這次導演黃東赫親自解答了全球劇迷的疑問。

9日（美國當地時間），黃東赫導演接受了《The Hollywood Reporter》的採訪，被問及何時製作《魷魚遊戲》第二季的問題時，黃導演回答：「基本故事已經有了，都在我腦子裡，現在處於頭腦風暴階段。 總之是會拍攝第二季的，只是具體事項還不能說。 來到這裡我體會到了大家有多麼地喜歡《魷魚遊戲》，多麼期待第二季，其他媒體也問了我相同的問題。 我可以說的就是成奇勛（李政宰 飾）會回歸，他為了世界想要做點什麼！」黃東赫導演和李政宰還收到了Netflix CEO的家宴邀請，對此黃導演稱：「他非常熱情地在家裡招待了我們，晚餐很驚人，大家都很開心。」



《魷魚遊戲》在Netflix上架後有超過1.1億網友收看了該劇，這也是首個點擊率超過1億的自製劇系列，在世界範圍掀起巨大影響的同時也帶來了非常多的話題。此前黃東赫在接受CNN採訪時也透露過關於第二季大致劇情的消息，希望能夠詳細說明第一季裡沒有說清楚的Frontman李秉憲、俊昊（魏嘏雋 飾）的過去以及包裡裝著畫片的神秘男（孔劉 飾）等的故事。



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