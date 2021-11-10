李相仑《One the Woman》终映采访提及《黑色太阳》收视下滑挨批「没礼貌」、「EQ低」

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李荷妮与李相仑主演的热门韩剧《One the Woman》6日以亮眼收视完美落幕，但近日有篇李相仑的终映采访，谈话内容遭到韩国网友批判「非常没礼貌」。



韩国论坛theqoo出现一篇热门文章‎〈李相仑今日的采访非常没有礼貌〉，该作者节录了李相仑接受韩媒Ten Asia采访的内容，并说李相仑的回应太过直接，最后附上了《黑色太阳》全集收视一览。李相仑采访节录内容以及《黑色太阳》收视如下：

「同期开始的竞争的MBC金土剧《黑太阳》很难不让人在意，李相仑说：『我很常听到那是一部耗费很多精力拍摄出来的作品，所以很紧张。虽然很希望所有作品都能大获成功，但如果我们作品成绩不好，可能会很难过。第一周收视率不相上下的时候，觉得只要我们没差太多就没关系。虽然对《黑色太阳》感到抱歉，但是在那之后《黑色太阳》收视下降、《ONE THE WOMEN》收视率上升的时候，我们剧组的气氛相当好。』」

▼《黑色太阳》收视一览，作者应是要传达《黑色太阳》并没有明显的下滑，整体其实是持平状态



贴文底下网友纷纷跟进指责李相仑没礼貌、太过轻率、不够谦虚……等等，留言：「真没眼力，别的演员不会去提竞争作品，一般都会说互相加油」「之前还以为他很稳重」、「以后还有可能会和对方作品的演员或工作人员工作呢」「每档戏剧都是辛苦制作的，那样说话太不体贴了」。甚至还有网友觉得李相仑共鸣能力很差「难道是因为理科出身吗？」，更说他EQ很低「果然会读书并不是全部」。

少部分网友对此不以为然：「这怎么了？」「这值得成为争议吗？」「这不是事实吗？」「能实话实说表现竞争力并产生好的影响力不是很好吗？」或是替李相仑缓颊：「文字报导看起来可能比较严肃，如果有采访影片感觉可能会不同」。

另外也有网友表示并不意外李相仑失言，说他过去就常常因采访起争议，翻出了李相仑过去采访的黑历史。2010年李相仑演出《人生多美丽》，该剧以传达同志与一般人并无不同的观念闻名，但他却在采访中直言无法接受同性恋，此发言被视为「恐同」，不仅伤害了同志族群也伤害了忠实观众。

▼《人生多美丽》相关剧照，两位男主角宋昶仪与李尚禹饰演同志情侣





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